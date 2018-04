Un texte de Lyssia Baldini

Doris Charest a grandi sur une ferme où elle a développé une passion pour la nature. Elle s’est dit qu’il était temps de revisiter sa passion, un sujet qui lui était jusqu’alors inconnu en peinture.

J’aime la campagne et j’ai voulu voir comment la nature m’avait influencée et je découvre des choses intéressantes Doris Charest, artiste peintre

Pour faire ses arbres, Doris Charest a étudié leurs textures et leurs feuilles pendant les quatre saisons. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Ça a été tout un défi pour l'artiste de réaliser son exposition puisqu'elle n'avait jamais produit sous ce thème. Elle a dû étudier la nature et son environnement et ce n'est qu'une fois l’apprentissage fait, qu’elle a commencé ses toiles.

Doris Charest préfère en peinture les couleurs et les textures et elle les retrouve dans la nature. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Elle a voulu s'ajouter un deuxième défi en utilisant une nouvelle technique basée sur l'utilisation de la poudre de graphite.

Elle prend la poudre de graphite et l’étend sur sa toile puis y ajoute de l’eau et d’autres substances, ce qui crée une abstraction. Elle cherche alors à trouver son sujet en modifiant la toile pour y trouver des éléments de la nature.

Pour moi, l’expérience de trouver quelque chose qui est caché dans la toile, c’est ça que j’aime. C’est créatif, c’est comme une discussion entre le médium que tu utilises et la créativité qui est dans ta tête toute cachée que tu découvres. Doris Charest, artiste peintre

Doris Charest veut par ses toiles inciter les gens à redécouvrir la nature, à l'apprécier et à la respecter davantage. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Galerie Harris-Warke

L'exposition se déroule jusqu'au 10 mai à Red Deer dans la galerie Harris-Warke, une galerie qui se cache au deuxième étage de la boutique Sunworks, sur la rue principale.

De la rue, on ne pourrait pas s’imaginer l’immensité de la boutique Sunworks, mais surtout, on ne pourrait pas y croire tout ce qu’on pourrait y trouver. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La boutique, qui existe depuis 20 ans, est également un café, un restaurant et une galerie d'art. C'est un endroit paisible pour découvrir la scène artistique locale et d'ailleurs.

La boutique Sunworks offre des cartes, des huiles pour la cuisine, des thés, des tapis, des gargouilles et même des fontaines de jardin. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

C’est un magasin de cadeaux artistiques, un endroit où les gens se rassemblent pour faire des achats, pour déjeuner et pour profiter de l’art. Kalyn Woods, employée de la boutique Sunworks

La galerie Harris-Warke, une section dans la boutique, a été mise en place il y a 15 ans.

Dans la boutique Sunworks, un grand escalier monte vers le deuxième étage pour laisser place à un petit restaurant café bistro, et la galerie. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La galerie est gérée par un petit comité formé par des amateurs d'art locaux. Celui-ci reçoit des soumissions d’artistes locaux, mais aussi de partout au pays, puis fait sa sélection pour l’année suivante.

Il s'agit d'une belle initiative locale pour la communauté, selon Riley Baquie, une étudiante qui en est à sa deuxième visite.

« Je trouve que c’est un bel endroit pour la communauté parce qu’ils introduisent des poètes, des œuvres d’art différentes et il n’y a pas beaucoup d’endroits comme ça dans le centre de l’Alberta. Ça nous permet de découvrir des poètes et des nouveaux artistes qu’on n’aurait pas la chance de voir ou d’entendre, » raconte Riley. C'est d'ailleurs dans la galerie d'art qu'elle a découvert les toiles de Doris Charest.