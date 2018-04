Si la majorité des élus croient qu’il est important de faire valoir son opinion, certains estiment que des prises de position exprimées lors des dernières semaines sont allées au-delà du simple désaccord politique.

« Ce qui me dérange surtout, c’est que les attaques deviennent personnelles [...] c’est malsain pour l’image de la Ville », a soutenu le conseiller du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard.

Louise Boudrias, qui s'est prononcée notamment dans le dossier de l'ombudsman, ne croit pas avoir attaqué quiconque de façon personnelle. Elle mentionne toutefois qu'attaquer des idées et des concepts fait partie du jeu politique, selon elle. « J'aime mieux faire ça que de faire de la complaisance », a-t-elle indiqué dans un entretien téléphonique.