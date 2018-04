Samedi, un atelier a permis à une douzaine de participants d'apprendre comment rédiger des articles pour le site de références à partir de livres ou d'articles universitaires.

Les organisateurs expliquent qu'il y a toutefois une difficulté majeure pour la rédaction de textes sur l'histoire autochtone du territoire, car le site n'accepte pas la tradition orale comme source valide.

L'instigatrice, Heather Steinhagen, explique que Wikipédia tente présentement « de combattre le préjugé systématique ». « La connaissance des aînés est toute préservée dans leurs têtes. Il se peut que Wikipédia ne considère pas cette source valide », note-t-elle.

Une plus grande visibilité pour les Premières Nations

L'organisatrice, Heather Steinhagen, veut s'assurer que les internautes intéressés par les questions autochtones au territoire puissent facilement trouver l'information qu'ils recherchent. Photo : Radio-Canada/Jane Sponagle

Les organisateurs croient qu'il demeure important d'augmenter le contenu sur les Premières Nations du Yukon sur le plus grand site de référence de façon à éduquer les internautes.

Le monde a besoin de cette information. [L'information] existe ailleurs, mais le premier réflexe des gens est de rechercher un nom sur Google et si rien n'apparaît, on tend à délaisser l'idée et passer à un autre nom. Heather Steinhagen, organisatrice

Le projet Indigenize Wikipedia a déjà une liste de sujets pour d'éventuels articles dont le trappeur Alex Van Bibber, le groupe de danse traditionnelle Dakhká Khwáan et le document Together Today for Our Children Tomorrow qui a mené à l'élaboration des ententes de revendications territoriales.

Une douzaine de participants ont entrepris la rédaction d'articles pour publication sur le site Wikipédia. Photo : Radio-Canada/Jane Sponagle

Jacqui Usiskin a déjà rédigé une fiche sur Adeline Webber, présentement administratrice territoriale, et fondatrice du Cercle des femmes autochtones de Whitehorse. « Notre mission est de transformer tous les points rouges [sur une liste créée pour le projet (NE)] en points bleus, qui indiquent qu'il y existe un article. »

La rédaction de fiches est, selon Sara Andrade, une autre participante à l'atelier, « le minimum que nous pouvons faire » pour faire la promotion des questions autochtones du Yukon.

« Il y a des gens fantastiques qui vivent ici et tout le monde devrait les connaître », ajoute-t-elle.

D'après les informations de Jane Sponagle