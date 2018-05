Un texte de Katherine Brulotte

Ce n’est pas ce qu'espérait la plupart des partisans des Raptors, mais en battant les Pacers au premier tour, les Cavaliers de Cleveland se dressent une fois de plus devant l’équipe torontoise.

Les Cavaliers ont éliminé les Raptors en six rencontres en finale d'Association en 2016 et ils les ont blanchis au deuxième tour l’an dernier. Mais des changements permettent aux Torontois d’espérer un résultat différent cette fois-ci.

DeMar DeRozan et LeBron James Photo : La Presse canadienne/Tony Dejak/Associated Press

L’expérience

La plupart des joueurs des Raptors ont déjà joué en séries éliminatoires contre LeBron James et les Cavaliers. DeMar DeRozan affirmait en conférence de presse plus tôt cette semaine envisager affronter LeBron comme entamer une partie d’échecs : on ne peut laisser place à l’erreur, et il faut toujours penser aux prochains coups.

Dwane Casey Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

Un changement de culture

Dwane Casey a complètement revampé le style de jeu de ses troupes cette saison. Laissant de côté les séquences de jeu un contre un, les Raptors misent cette année sur la multiplication des passes et connaissent particulièrement du succès avec leurs paniers de trois points.

Le Centre Air Canada Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Les Raptors ont l’avantage du terrain

En finissant premiers de leur division, les Raptors ont obtenus l’avantage du terrain. Non seulement ils peuvent commencer cette séquence dans le confort du Centre Air Canada, mais si la série devait s’étirer en sept rencontres, l’équipe torontoise bénéficierait aussi de l’énergie de ses partisans dans un ultime duel. Par ailleurs, des trois affrontements face aux Cavaliers cette saison, les Raptors n’ont réussi qu’à en remporter un, celui à domicile.

Tristan Thompson et les Cavaliers ont battu les Pacers lors du septième match de la série dimanche. Photo : The Associated Press/Tony Dejak

Les Cavaliers ont joué un match #7 lors de leur dernière série

Les Pacers de l’Indiana ont testé les limites de LeBron et son équipe.

Fred VanVleet et Kevin Love Photo : La Presse canadienne/Tony Dejak/Associated Press

La profondeur du banc chez les Raptors

Plus que jamais, les Raptors peuvent compter sur une deuxième unité de qualité qui a démontré toute la saison que Dwane Casey peut leur faire confiance et permettre à ses joueurs étoiles de conserver leur énergie pour les moments clés. Plusieurs observateurs ont même avancé que les Raptors ont probablement le meilleur banc de la NBA cette saison.



Notons toutefois que le banc des Cavaliers n’est pas à négliger. La contribution du centre Tristan Thompson lors de la septième rencontre face aux Pacers en est certainement la preuve.

À lire aussi : Raptors-Cavaliers ou tenir LeBron entre les serres de la vengeance

Il n’en demeure pas moins que les Raptors devront, pour poursuivre leur route en séries, accomplir quelque chose qu’ils n’ont jamais pu faire : éliminer les Cavaliers de Lebron James en séries de fin de saison.

Le premier test aura lieu au Centre Air Canada mardi à 20 h.