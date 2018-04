Pour les travailleurs d’un restaurant St-Hubert de Québec rencontrés par Radio-Canada lundi, la hausse de leur taux horaire représente une bonne nouvelle.

« C’est une bonne affaire. Le coût de la vie augmente, donc il faut que ça suive », réagit Jason Drouin.

« Oui, oui, ça fait l'affaire. On prendrait 15, mais on va se contenter de 12 », ajoute sa collègue Nathalie Després.

À l’instar de cette dernière, les grandes centrales syndicales auraient justement aimé que le Québec imite l’Ontario, qui fera passer le salaire minimum de 14 $ à 15 $ le 1er janvier prochain.

Pas la panacée

Le secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Serge Cadieux, soutient que la hausse de 0,75 $ l’heure qui entrera en vigueur mardi ne révolutionnera pas le pouvoir d’achat des petits salariés.

« Quelqu'un qui va gagner 15 $ de l'heure va peut-être pouvoir aller au restaurant une fois de temps en temps. À 12 $ de l'heure, il n’y va pas. Il va peut-être pouvoir prendre un taxi une fois de temps en temps », soutient le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

À 15 $ de l'heure, tu n’as pas d'argent à placer dans les paradis fiscaux, mais tu peux consommer un peu plus que tu consommes actuellement. Serge Cadieux, secrétaire général, FTQ

Employeurs préoccupés

Si elle n’est pas à la hauteur des attentes des syndicats, la hausse du salaire minimum est suffisamment importante pour représenter une source de préoccupation chez certains employeurs.

C’est notamment le cas dans le secteur de l’alimentation, qui emploie 125 000 personnes au Québec. S’ils sont d’accord avec l’idée d’augmenter le salaire minimum, les restaurateurs insistent sur l’importance d’y aller progressivement.

Le copropriétaire du Groupe Martin, qui exploite plusieurs rôtisseries St-Hubert à Québec, affirme qu’augmenter le salaire minimum à 15 $ d’un seul coup aurait des conséquences sur l’industrie.

« Les marges sont très minces, très minces. Notre poste de coûts le plus élevé maintenant, c'est le coût des salaires. Alors si vous arrivez et que vous augmentez d'un seul coup la masse salariale qui est autour de 30-32 %, de 30 %, vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir. C'est très difficile pour nous comme restaurateurs », fait valoir Pierre Martin.

Effet d’entraînement

De son côté, l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) mentionne que l’augmentation du salaire minimum a un impact à la hausse sur les salaires qui sont un peu plus élevés. Un effet d’entraînement qui se répercute sur la compétitivité des entreprises, selon le directeur général adjoint de l’ADA, Pierre-Alexandre Blouin.

« Si un employé était par exemple à 13 $ de l'heure, il va s'attendre à avoir une augmentation conséquente de son collègue qui était à plus bas salaire. Puis, on ne peut pas tout simplement augmenter de 7 % tous les employés d'un magasin sans qu'il y ait un impact et qu'on augmente les prix des produits, des denrées, puis qu'on devienne moins compétitifs dans le marché », expose-t-il.

Avec les informations de Nicolas Vigneault