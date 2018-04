Avec les informations de Lise Millette

Louis-Olivier Batty, Conseiller stratégique en Affaires publiques et médias pour Hydro-Québec, a reconnu que la solution au problème de la borne de Val-d'Or s'est fait attendre.

« C'est clair que lorsqu'il y a une borne qui est hors service, surtout lorqu'on parle de recharge rapide, c'est une priorité pour nous. On sait que les gens ont besoin des bornes rapides pour leurs déplacements, alors c'est clair qu'on n'a pas ménagé d'efforts, mais ça a été plus long que dans d'autres cas pour identifier, expliquer la source du problème, ce qui a fait en sorte que c'était plus long que ce qu'on aurait souhaité. On parle quand même d'équipement plus complexte. La bonne nouvelle, c'est que maintenant la borne est de retour en service », déclare-t-il.

À lire aussi : Une borne de recharge rapide hors service à Val-d'Or

M. Batty explique que les délais ont été plus longs, mais que plusieurs efforts ont été déployés afin de comprendre la nature du problème.

« Depuis le 9 avril, on a tenté à plusieurs reprises, avec les électriciens de la Ville de Val-d'Or, avec les gens qui sont les fournisseurs de la borne, nos équipes de réseau, d'identifier quelle était la nature du problème à la borne de Val-d'Or. C'est finalement le 30 avril qu'on a pu remettre la borne en service. Le défaut se situait dans le transformateur. »

Hydro-Québec se dit désolée des délais dans le rétablissement du service.