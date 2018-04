De nombreux résidents se sont plaints de l'état de délabrement des terrains situés au 1603 et 1607 montée de la Source et des déchets qui les jonchent.

À la première adresse, de nombreux véhicules et carcasses de véhicules sont éparpillés sur le terrain avec des bateaux, des objets ménagers et d'autres déchets.

La cour arrière du 1603 montée de la Source à Cantley. Photo : Radio-Canada/Reno Patry

La Ville de Cantley affirme avoir reçu des plaintes au sujet de cette propriété il y a plus d'un an. Dans le cas du 1607 montée de la Source, le laisser-aller serait plus récent.

Cette histoire n'est pas sans rappeler la lutte qu'a menée la Municipalité contre le propriétaire des 138 et 140 chemin Sainte-Elizabeth, qui utilisait ses terrains comme dépotoir illégal.

« On doit laisser les gens vivre »

Le propriétaire du 1603 montée de la Source, Joseph Fanara, soutient avoir de la difficulté à maîtriser la situation.

« Il y a certains locataires qui négligent, qui ramassent du fer, il y en a qui jouent avec la mécanique, toutes sortes de choses dans le passé », raconte M. Fanara. « Je m'excuse, j'essaie de garder un peu le contrôle, mais c'est un peu dur. »

On ne peut pas dire lui, il a quatre, cinq véhicules, on appelle la police. On doit laisser les gens vivre. Joseph Fanara, propriétaire du 1603 montée de la Source, Cantley

M. Fanara explique en partie l'amoncellement de déchets sur les terrains en blâmant les inondations qui ont touché sa propriété, la dernière en novembre.

Une portion du terrain du 1603 montée de la Source à Cantley. Photo : Radio-Canada/Reno Patry

La mairesse de Cantley affirme qu'il y a sur cette propriété plusieurs éléments non conformes aux règlements municipaux, comme un remblai dans une bande riveraine et l'insalubrité des logements.

Madeleine Brunette rappelle toutefois que plusieurs étapes doivent être franchies avant que la Ville soit en mesure d'intervenir directement.

Il y a des délais à respecter pour agir de la part des citoyens ou des propriétaires de l'endroit. S'ils n'interviennent pas, on passe à la prochaine étape qui comprend des constats d'infractions ou on obtiendrait des mandats pour agir et prendre les actions nécessaires. Madeleine Brunette, mairesse de Cantley

La Ville de Cantley pourrait procéder elle-même au nettoyage des terrains. Les autorités municipales sont aussi en cours d'évaluation de possibles risques environnementaux et de sécurité. La mairesse espère voir des résultats concrets d'ici un mois.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Roxane Léouzon