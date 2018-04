Pour cette sixième édition de La Grande Traversée cycliste, les jeunes athlètes se rendront jusqu’à l’Île-du-Prince-Édouard à vélo, une première.

Cette année, ce grand relais cycliste pancanadien couvre 2500 km, et 275 jeunes provenant de 120 écoles de l'ensemble du pays doivent y participer.

Autre nouveauté, la présence d’un nombre record d’encadreurs débutants. Ce sont des jeunes qui ont déjà fait le programme deux ou même trois fois et qui reviennent pour accompagner les nouveaux.