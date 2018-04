La direction soupçonnerait les jeunes qui fréquentent les écoles à proximité d'être les présumés auteurs des méfaits commis.

Radio-Canada a constaté sur place que des agents de sécurité sont présents et que des affiches avec cette nouvelle directive ont été installées depuis quelques jours sur plusieurs commerces du centre commercial.

Un commerçant, qui a tenu à garder l'anonymat, indique que des problèmes de vol, de vandalisme et même d'intimidation à l'égard du personnel du centre commercial perdurent depuis plusieurs années. La situation se serait détériorée cette année.

Selon lui, ce serait les élèves des écoles secondaires situées à proximité qui seraient en causes. Un autre a même décidé de ne pas renouveler son bail en raison de ce contexte.

Un parent rencontré sur place déplore la situation.

« On envoie nos enfants des fois, pour les sensibiliser, à faire une commission et là, tout d'un coup, tu peux même plus aller à l'épicerie. Je me demande où on est rendu. Si c'est pas de la discrimination, je ne sais pas c'est quoi », questionne Luc Gervais.

Le groupe Shapiro, gestionnaire du Carrefour du Cap, a refusé de commenter la situation. Il n'a pas voulu non plus commenter la légalité de ces nouvelles mesures.

Avec des informations de Marie-Pier Bouchard