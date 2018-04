Le producteur portugais et sa société de production Alfama Films ont demandé à la justice d'interdire la projection, prévue le 19 mai, de The Man Who Killed Don Quixote. La requête sera examinée le 7 mai, la veille de l'ouverture du 71e festival.

Les droits du film font depuis plusieurs mois l'objet d'un contentieux entre l'ex-Monty Python et Paulo Branco, qui les lui a achetés en avril 2016.

La sélection du film à Cannes (hors compétition) a durci les positions, suscitant des déclarations d'une rare violence.

Les organisateurs s'en prennent à Paulo Branco

Sortant de leur réserve, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, les patrons du festival, ont dénoncé lundi les agissements du producteur portugais, connu pour ses collaborations avec Raul Ruiz et Manoel de Oliveira et son travail avec des réalisateurs comme le Canadien David Cronenberg, Wim Wenders, Chantal Akerman ou Christophe Honoré.

« Le "passage en force", chacun sait dans notre métier que cela a toujours été la méthode favorite de M. Branco », affirment les deux responsables, qui se disent prêts à respecter la décision de justice, quelle qu'elle soit, et apportent un soutien appuyé au réalisateur.

[Cannes] se tient du côté des cinéastes, et en l'espèce, du côté de Terry Gilliam, dont on sait l'importance qu'a pour lui un projet qui a connu tant de vicissitudes. Pierre Lescure et Thierry Frémaux

La réplique ne s'est pas fait attendre : « Le Festival de Cannes n'est pas au-dessus de la loi, et la virulence et l'agressivité de sa communication n'y changeront rien », a réagi en début de soirée l'avocate de Paulo Branco, récusant l'emploi de « méthodes d'intimidation » de la part de son client.

Un volet de l'affaire a été examiné en appel à Paris au début d'avril, avec une décision attendue le 15 juin. En première instance, en mai 2017, la justice française s'était prononcée en faveur de M. Branco, tout en rejetant la demande du producteur d’arrêter le tournage en cours.

« Nous étions prévenus des recours possibles et des risques encourus, mais en l'occurrence, lorsque notre décision a été prise, rien ne s'opposait à la projection du film au Festival , rappellent les organisateurs de Cannes.

« Les artistes ont besoin qu'on les soutienne, pas qu'on les attaque. Cela a toujours été la tradition du Festival de Cannes, et cela le restera », insistent-ils, alors que le festival aura une coloration très politique cette année.

Deux cinéastes en compétition sont assignés à résidence (le Russe Kirill Serebrennikov et l'Iranien Jafar Panahi), tandis que le film kenyan Rafiki (dans la section Un certain regard) est censuré dans son pays pour apologie de l'homosexualité.

« Il y a de l'indécence » dans cette comparaison, ont jugé les défenseurs de Paulo Branco.

L'incroyable aventure d'un film

Le Don Quichotte de Terry Gilliam, adaptation libre du classique de Cervantes, a failli ne jamais voir le jour : en 2000, l'ex-Monty Python avait dû abandonner le tournage en raison des problèmes de dos de l'acteur Jean Rochefort, disparu depuis, et de pluies diluviennes. Ce fiasco a fait l'objet d'un documentaire : Perdus dans La Mancha (2002).

Terry Gilliam Photo : AFP/Stéphane de Sakutin

Au fil des ans, Gilliam a tenté de ressusciter son projet avec différents acteurs (Robert Duvall, Ewan McGregor, Owen Wilson, John Hurt...) mais a échoué, faute de financement. Il a fini par mener à bien son aventure avec Jonathan Pryce (Brazil) et Adam Driver (Star Wars : le réveil de la Force).

« C'est comme être guéri d'une tumeur au cerveau, c'est comme d'être libre », commentait, ravi, Terry Gilliam lors d'un entretien en mars à l'Agence France-Presse.

« J'ai été prisonnier de Don Quichotte pendant 25 ans, presque 30, alors bye bye! Ma crainte est de décevoir », déclarait-il avant cette nouvelle tempête.