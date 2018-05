Un texte de Barbara Gorrand

« La politique locale? Ah non, ça ne m’intéresse pas. » Dans les rues de Saint-Pierre-Jolys, au sud de Winnipeg, il est difficile de trouver des personnes prêtes à s’impliquer dans la vie politique.

Cécile Lesage, par exemple, qui habite le village, explique qu’elle admire ceux qui s’investissent. « On veut s’assurer que les élus fassent avancer la communauté dans la bonne direction, mais de là à devenir conseillère, non merci », ajoute-t-elle.

Carmelle Gosselin, bénévole au magasin de seconde main, renchérit. « Je ne me présenterai pour rien au monde, je commence à être trop âgée et je n’habite pas ici depuis assez longtemps. »

La situation du village bilingue illustre une tendance générale au Manitoba. Aux élections municipales de 2014, 37 % des élus ont été élus sans opposition.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

À Saint-Pierre-Jolys, la directrice générale, Janine Wiebe, ajoute même que, depuis qu’elle a pris son poste, il y a cinq ans, toutes les élections, partielles ou générales, se sont faites sans opposition.

Luc Nadeau, maire adjoint de Saint-Pierre-Jolys, déplore ce désintérêt pour la politique locale. « J’achève mon cinquième mandat de quatre ans », confirme-t-il, en ajoutant qu’il envisage de se présenter à nouveau l’automne prochain. « Non par passion, mais parce qu’on manque de candidats. »

Lors des élections municipales de 2014 au Manitoba : 56 % des conseillers élus étaient déjà en exercice;

47 % des maires ou préfets élus étaient déjà en exercice;

18 % des candidats aux élections municipales étaient des femmes.

Luc Nadeau et l’ancien maire du village de Saint-Pierre-Jolys, Denis Fillion, ont tous deux été élus sans concurrence en 2010. Selon eux, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce manque d’intérêt pour le processus démocratique local, dont l’investissement personnel au détriment de la vie privée, le dédommagement financier proche du bénévolat et la peur des pressions.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Élu municipal : une mission, mais beaucoup de questions

Miser sur l’éducation

Le village de Saint-Pierre-Jolys prend des mesures éducatives pour susciter l’intérêt de la population. Depuis 2006, un élève du secondaire siège au conseil en tant que jeune conseiller, pour donner aux jeunes générations le goût de la politique.

Et, pour inciter la population, notamment les femmes, à s’impliquer, la directrice générale, Janine Wiebe, veut donner plus de poids à la campagne.

Janine Wiebe est la directrice générale de Saint-Pierre-Jolys. Photo : Radio-Canada

« Nous avons déjà commencé à faire de la publicité sur notre site web, raconte-t-elle. Nous voulons mettre des affichettes sur les portes des maisons, pour dire aux gens de nous appeler, de venir s’inscrire comme candidats. Nous voulons organiser une journée portes ouvertes pour que la communauté puisse venir nous rencontrer, se faire expliquer le rôle de conseiller, les réunions… »

« Mais, surtout, le message que nous voulons faire passer, c’est :" Venez écrire votre nom dans le livre d’histoire!" »

L’éducation est aussi ce que préconise le politologue Raymond Hébert pour contrer le désintérêt, plus marqué chez les jeunes générations.

Le niveau municipal est celui pour lequel les gens ont le moins d’intérêt. Raymond Hébert, politologue

Un contenu vidéo est disponible pour cet article La politique locale, parent pauvre du gouvernement?

Selon le politologue, la dernière amalgamation au Manitoba, qui a forcé les municipalités de moins de 1000 habitants à se regrouper, était nécessaire. « Mais, ajoute-t-il, dès qu’on fusionne des villages, les gens peuvent aussi se désintéresser du siège du gouvernement, s’il se trouve dans un village éloigné. »

Plusieurs obstacles

Pour le directeur général de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM), Louis Tétrault, se présenter en politique municipale est encore plus difficile dans les petites communautés : « On ne voudra pas nécessairement contester son voisin ou son ami en élection. »

« Souvent [...], s’il n’y a pas eu de crise ou de complications, les résidents sont satisfaits avec le travail fait par l'élu, ajoute-t-il. Quand il y a une élection, c'est souvent qu'il y a eu un dossier épineux, qui a fait en sorte que quelqu’un voulait se présenter en élection. »

Louis Tétrault, directeur général de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba, estime qu'il est parfois difficile de se présenter en politique locale dans les petites communautés, à cause de la proximité entre les gens. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

D’autres facteurs peuvent expliquer la situation, selon lui, notamment la réalité du harcèlement au niveau municipal, et la rémunération des élus, qui reste « modique ».

Il faut considérer qu'un élu municipal est presque au service de ses citoyens 24 heures par jour, 7 jours semaine; c’est quand même assez exigeant. Louis Tétrault, directeur général de l'AMBM

« Surtout, pour de plus jeunes personnes qui ont besoin d'un travail et qui n'ont pas la flexibilité de se présenter. Les réunions du conseil, c'est parfois en journée », ajoute Louis Tétrault.

À l’approche des élections de l’automne 2018, l’AMBM espère pouvoir organiser des sessions d’information publiques pour expliquer le rôle des élus.

« [L’Association des municipalités du Manitoba] fait un travail énorme pour la formation des nouveaux élus, c’est très utile, souligne M. Tétrault. Maism si on peut faire, un peu avant, de la sensibilisation et avoir des candidats qui comprennent les rôles, responsabilités et engagements, c’est une bonne chose. »

Avec des informations de Jacques Marcoux et Camille Gris Roy