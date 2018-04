Quitter une fête avec des amis qui ont consommé de la marijuana ou prendre le volant après avoir consommé de l’alcool : voilà quelques-uns des scénarios proposés par le simulateur de réalité virtuelle de la Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI).

Afin de sensibiliser les conducteurs aux conséquences les plus tragiques de ces décisions, la majorité de ces mises en situation se terminent dans une salle d'urgence.

Le simulateur est l'un des principaux outils de la campagne d'éducation « Pleins feux sur la sécurité routière » de la Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI), qui sera déployée à partir du mois de mai en Saskatchewan.

« Bien qu'il s'agisse d'une simulation, celle-ci démontre clairement les tristes conséquences de la conduite avec facultés affaiblies, dit la vice-présidente et chef des opérations du Fonds automobile de la SGI, Penny McCune. La marijuana sera légalisée dans un avenir pas trop lointain, et le simulateur de réalité virtuelle est un autre outil que nous avons pour aider les gens à comprendre qu'une seule mauvaise décision lors d'une soirée peut vous affecter pour le reste de votre vie. »

La Société d’assurances planifie notamment faire une tournée des classes de la province, à l’approche de bals des finissants. Le nouvel outil de réalité virtuelle sera également utilisé pour sensibiliser la population lors de divers événements sociaux et salons dans la province.

En 2016, 57 personnes ont perdu la vie et plus de 460 ont été blessées dans des accidents causés par l'alcool ou les drogues au volant, selon le SGI. Au cours des dernières années, la Saskatchewan a été classée comme la province avec la plus grande proportion d’infractions de conduite avec facultés affaiblies au pays selon Statistique Canada.

La Saskatchewan possède l’une des législations parmi les plus sévères au pays concernant la conduite avec facultés affaiblies, selon la Société d'assurances.

Avec les informations de Yessica Chavez