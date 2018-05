« Je sens qu’un poème est bon lorsqu’il perce une brèche dans ma manière de voir et de penser le monde, de ressentir la vie, lorsqu’il me déplace de façon organique, nécessaire, sans artifices inutiles. Un bon poème provient à mon sens d’une nécessité intérieure et se fonde sur l’authenticité du propos et l’efficacité de la forme qui l’appuie. On y lit donc une parole singulière que l’aspect formel accomplit avec cohérence. Ce bon poème peut ainsi être tout autant une parole murmurante qu’un cri lancé sur l’opacité de la langue, il peut s’adresser au collectif ou exprimer une sensibilité personnelle, se tenir du côté de l’appel ou de la dénonciation, du chaos ou de l’équilibre, il peut déchirer le réel ou l’étreindre en défrichant patiemment ce chemin que les mots éclairent à mesure. Mais, quelle que soit sa direction, ce poème participera à une aventure de langage qui recueille et réinvente des liens, demeure un espace ouvert qui ne souffre pas de son incomplétude. »

Née à Québec en 1958, Hélène Dorion a publié une trentaine de livres (roman, poésie, essai, album jeunesse) traduits et publiés dans plus de 15 langues, et a reçu de nombreux prix littéraires. Des thèses, des mémoires et des numéros de revues ont été consacrés à son œuvre, et plusieurs de ses textes ont été mis en musique par des compositeurs contemporains et par des auteurs-compositeurs. En 2018, elle a fait paraître un livre de poèmes, Comme résonne la vie, aux Éditions Bruno Doucey, et les Éditions Druide ont réédité en format de poche ses récits L’étreinte des vents et Jours de sable. Elle est également membre cette année du jury Prix de poésie Radio-Canada, aux côtés de Jean Sioui et d'Elkahna Talbi.