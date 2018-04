Plusieurs rues demeuraient fermées lundi après-midi dans le secteur, dont l'avenue Champagne Sud et la rue Beech entre Loretta et Railway.

Les flammes auraient pris naissance dans un conteneur à déchets au pied de l'édifice vers 11 h 35. Elles se sont rapidement propagées à tous les étages dans la chute à déchets, ce qui a nécessité une troisième alarme au Service des incendies d'Ottawa.

Il a fallu trois alarmes d'incendie pour venir à bout des flammes dans cette tour en construction dans la Petite Italie d'Ottawa. Photo : Scott Stillborn / OFS Fire Photo

En milieu d'après-midi, les pompiers avaient réussi à éteindre le feu et tentaient d'empêcher la propagation du brasier dans l'immeuble.

Au total, 160 travailleurs se trouvaient dans l'édifice au moment du sinistre. Un homme dans la trentaine a été traité sur place pour des brûlures mineures au cou.

L'immeuble, une propriété d'Ashcroft, devait accueillir ses premiers occupants en septembre, selon le conseiller Jeff Leiper. Certaines des unités touchées par l'incendie avaient déjà été vendues.

« Nous allons essayer de reprendre le contrôle et de continuer [la construction] le plus rapidement possible », a déclaré le directeur financier d'Ashcroft, Manny DiFilippo.