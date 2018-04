Un texte de Gavin Boutroy

Le brasier d'environ 1 km de largeur s'étend sur environ 8 km de longueur. L’autoroute 203 est désormais fermée entre les villages manitobains de Carrick et Badger, selon le gérant du programme de lutte contre les incendies du Manitoba, Gary Friesen.

« Nous nous attendons à une autre journée difficile à cause du vent et de l’absence de pluie », indique-t-il. « Plutôt que de prendre la direction où nous avions prévu de le combattre, le brasier a fait demi-tour et brûle vers l’est, alors cela cause davantage de défis pour nos équipes », ajoute M. Friesen.

Des avions-citernes n’ont pas pu se remplir au lac Whitemouth à proximité de l’incendie, car il est encore couvert de glace, selon le sous-préfet de la municipalité de Piney, Kent Prociw. Il explique que les avions se remplissent donc dans la région de Seven Sisters, à 100 km au nord de l’incendie, où la glace a déjà fondu.

M. Friesen note que l’incendie a pris le long de la voie ferrée et que la cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête. Chaque feu de forêt qui s’est déclaré ce printemps a été causé par l’activité humaine, note-t-il. Des interdictions d’allumer des feux sont en vigueur à travers la région du Sud-est en raison des conditions très sèches.

Le camp de Moose Lake de la DSFM en alerte

Des élèves de la Division scolaire franco-manitobaine sont actuellement au camp de Moose Lake dans le sud-est du Manitoba, selon le directeur général de la DSFM, Alain Laberge.

« On a tout sous contrôle, et on est prêt à partir dès qu’une mauvaise nouvelle serait annoncée », affirme M. Laberge qui croit cependant que les risques de devoir évacuer le camp sont très faibles. Le feu brûle à environ 50 km du camp.

Il ajoute que des autobus sont en attente à trente minutes du camp, et que le plan d’évacuation prévoit des destinations d’évacuations au nord et au sud, au cas où un incendie bloquerait l’une des orientations.

Un incendie entre les lacs est maîtrisé

Dimanche, un incendie a détruit deux maisons à Fraserwood, selon le chef de l'administration de la municipalité manitobaine d’Armstrong.

Près de 40 pompiers ont maîtrisé les flammes qui avaient éclaté vers 14 h le 29 avril.

L'origine de ce feu de forêt fait l’objet d’une enquête.

De l’information sur des interdictions d’allumer des feux et des mises à jour sur le statut d'incendies sont disponibles sur le site web de la province (en anglais).

Avec des informations de Bryce Hoye et de Austin Grabish