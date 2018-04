Un texte de Jean-François Deschênes

Entre 10 et 20 millimètres de pluie sont attendus et la température doit aussi augmenter de mercredi à vendredi. « Ça va continuer de faire fondre la neige. Dans les champs, il n'y en a plus tellement, mais en hauteur, dans les boisés, dans nos hautes-terres, il y a encore passablement de neige », précise le directeur régional pour le Bas-Saint-Laurent, Jacques Bélanger.

Ces éléments pourraient provoquer, à nouveau, une hausse des niveaux des rivières et occasionner d’autres inondations, souligne-t-il. « Sur six jours, on parle avec la direction d'expertise hydrique, d'un apport vertical qui pourrait varier de 50 à 150 millimètres [d’eau]. Ça va sûrement remettre nos cours d'eau en augmentation parce que là, ils sont en diminution présentement. »

Ça fait que ça va être une situation à surveiller d'ici la fin de la semaine Jacques Bélanger, soutient le directeur régional pour le Bas-Saint-Laurent

Retour à la maison des évacués de Carleton-sur-Mer

La Ville de Carleton-sur-Mer tentera lundi de redonner l'accès aux gens évacués à leurs résidences.

Sept personnes ont dû quitter leur maison par mesure de précaution, vendredi, après qu’une partie de la route Beaulieu se soit affaissée sur quelques dizaines de mètres en raison de l'érosion provoquée par la rivière Stewart. Quatre personnes ont décidé de rester chez elles.

Le directeur général de Carleton-sur-Mer, Antoine Audet, constate que la situation s'est stabilisée depuis samedi midi, ce qui le rend optimiste pour la suite des choses « [Il faut] voir comment on pourrait aménager le chemin afin de permettre la circulation et une surveillance accrue. »

Un ponceau d'une longueur de 16 mètres a été emporté sur la route 299 Photo : Courtoisie MTQ

Ailleurs en Gaspésie

La Sécurité civile se fait rassurante quant à l'état des rivières ailleurs dans la région, sauf pour la rivière Petite-Cascapédia dans la Baie-des-Chaleurs.

Les autorités surveillent cette rivière parce que son niveau d'eau est instable, comme l'explique la directrice de la Sécurité civile pour la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Janique Lebrun. « Ce n’est pas catastrophique [...] Des fois, elle augmente et elle rebaisse, mais elle se tient toujours dans un seuil assez élevé. »

Cette route du secteur Petit-Matane a été sectionnée en deux. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Secteur de Matane

Deux routes secondaires à Petit-Matane et Matane-Sur-Mer ont été sectionnées par les ouvriers de Matane pour laisser passer l'eau et éviter des dommages aux résidences.

La circulation est interdite dans ces secteurs pour une durée indéterminée.

Le cimetière de Petit-Matane a été inondé un moment, mais rien pour inquiéter le responsable, Gaston Roussel, car tout est rentré dans l’ordre.

Des terrains privés ont été endommagés, mais aucune résidence n’a dû être évacuée à Matane.