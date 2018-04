Ils ont émis 43 recommandations qui visent un resserrement des normes inscrites à la nouvelle loi sur la qualité de l'environnement, en vigueur depuis le 23 mars dernier.

Les deux organisations ont analysé quatre projets de règlements qui auraient une importante incidence en Abitibi-Témiscamingue.

« C'est notre souhait! On vise un certain resserrement des normes qui sont inscrites au projet de règlement. On souhaite que ces recommandations, qui sont adaptées aux enjeux environnementaux de la région, soient pris en compte ». affirme Clémentine Cornille, directrice générale du CREAT.

Le contenu du mémoire est disponible sur le site Internet des deux organisations.