Jesse Desjarlais avait une ordonnance pour vapoter de la marijuana médicale pendant la journée de travail. Toutefois, il n’était pas autorisé à utiliser de zamboni, de chariot élévateur ou de tondeuse à gazon pendant 20 à 30 minutes après le vapotage.

Des résidents se sont plaints

En 2015, des clients de l'aréna municipal, puis des collègues, se sont plaints qu'il « fumait de la drogue » alors qu'il conduisait une surfaceuse de glace.

La Ville l'a placé en congé administratif, avant de le muter dans un rôle moins stressant au sein du département gérant les parcs municipaux, une initiative soutenue par Jesse Desjarlais et son syndicat, le Syndicat canadien de la fonction publique.

Jesse Desjarlais, 41 ans, travaillait pour la Ville de Kindersley, située à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Saskatoon, depuis deux ans lorsqu'il a été licencié. Photo : Ville de Kindersley/Facebook

Mais, le 1er avril 2016, Jesse Desjarlais s'est rendu à Humboldt accompagné de deux collègues de travail dans un véhicule municipal. Un collègue a rapporté avoir vu Jesse Desjarlais vapoter pendant qu'il conduisait, tandis que l'autre collègue a déclaré avoir senti de la marijuana et entendu le son de son vaporisateur pendant le voyage.

Jesse Desjarlais a reconnu avoir chargé le vaporisateur pour faire le voyage, mais a nié l'avoir utilisé pendant qu'il conduisait.

Une enquête de la Ville mène à son licenciement

La Ville a ouvert une enquête et a déclaré avoir obtenu « une preuve directe crédible, corroborée par plus d'une source », selon laquelle il avait consommé de la marijuana avant et pendant l'utilisation d'un véhicule municipal.

La Ville a mis fin à son emploi en mai 2016.

Le syndicat a déposé un grief au nom de l'employé, affirmant que les allégations et son licenciement ont eu de graves répercussions sur lui et en exigeant des indemnisations pour tous les salaires et les avantages perdus à la suite de son congédiement.

La commission du travail se range derrière la Ville

Le conseil d'arbitrage de la commission du travail a statué que l'usage de la marijuana par Jesse Desjarlais constituait une « inconduite justifiant une mesure disciplinaire » et que la décision de congédier Desjarlais n'était pas une mesure disciplinaire excessive, compte tenu des circonstances.

De son côté, Andrew Huculak, le représentant syndical, fait valoir que Jesse Desjarlais a été « honnête et franc » au sujet du voyage à Humboldt et sur ses frustrations face aux tentatives de la Ville d'invalider sa prescription et son usage légitime de la marijuana médicale.

« Il était bien au courant des ordres de son médecin concernant les directives à suivre au travail et à mon avis, il n'a pas dérogé aux directives », a écrit Andrew Huculak.

Il croit également que les plaintes des deux collègues constituent un acte de représailles après que Jesse Desjarlais eut publié sur Facebook un message négatif à leur sujet concernant leur divergence d'opinions sur la question de la marijuana médicinale.