En 2009, Québec et Ottawa avaient annoncé une subvention de près de trois millions de dollars pour des travaux à l'usine de traitement d'eaux usées et sur les conduites d'eau potable.



L'ancien maire, Ghislain Beaudin, explique que Pointe-Lebel devait d'abord acheter les parcs de maisons mobiles pour obtenir la subvention. L'ancien responsable du comité citoyen de transparence de Pointe-Lebel, Carol Tremblay, raconte que la Municipalité n'avait toutefois pas les moyens de payer les études conditionnelles à l'obtention de la subvention.

« Ils n'avaient pas les moyens, à cause de l’interdiction de la part du Ministère d'aller puiser dans le 2,4 millions de dollars pour pouvoir faire ces études », explique-t-il

Entre temps, la Municipalité a installé une usine portative de nanofiltration au parc Murray qui coûte des milliers de dollars en location par mois. Cela a réglé le problème d'eau brunâtre, mais pas celui de débit d'eau, insuffisant au parc Langlois. Les dépenses reliées à l'usine portative s'ajoutent aux frais des différentes études, ce qui totaliserait 1 800 000 $ depuis le début des années 2000, selon le maire Normand Morin.

Il affirme que la Municipalité n'a tout simplement plus les moyens de payer davantage.