Un texte de Jonathan Jobin

L'attaquant Steevan Dos Santos a notamment frappé violemment le poteau des buts d'un coup de pied, après avoir perdu un exercice en fin de séance. « C'est vrai que la situation n'est pas très bien pour nous en ce moment, c'est difficile. Mais on a toujours confiance en notre style et en nous », dit le défenseur Sergio Manesio, qui a joué un bon match samedi.

On croit toujours qu'on peut gagner le trophée cette saison. On est déçus, mais on a encore la foi. Sergio Manesio, défenseur du Fury FC d'Ottawa

Si certains joueurs du Fury réagissent ainsi, c'est qu'ils veulent retrouver le chemin de la victoire le plus vite possible, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. « Il faut être à la même page et arrêter d'avoir des laps de deux buts rapides. Il faut arrêter d'avoir des manques de concentration comme ça. C'est arrivé trop souvent cette saison », mentionne le gardien Maxime Crépeau.

Le Québécois a donné deux buts rapides, à la 68e et à la 69e minute, contre le FC Cincinnati. Le premier but de l'adversaire, une frappe chirurgicale de Kenney Walker, de plusieurs dizaines de mètres, fait déjà partie des buts de la semaine un peu partout.

Début du graphique (passez à la fin) Hey, @espn, special delivery 👋👋.#OTTvCIN pic.twitter.com/HLWyVE176X — USL (@USL) 28 avril 2018 Fin du graphique (passez au début)

Toutefois, le gardien n'a reçu aucune aide de son attaque encore une fois. « On est allés chercher des actions, mais on ne les concrétise pas. C'est la qualité de nos frappes aussi. Il faut des tirs de qualité de 9 à 15 mètres du but, on n’en a pas beaucoup. Il faut mettre le ballon sur le cadre et faire travailler le gardien pour créer quelque chose. »

Le Fury n'a marqué que deux buts depuis le début de la saison et un seul lors des quatre derniers matchs.

Nous avons montré une équipe en apprentissage samedi. Une très bonne première demie et ensuite, lors de la deuxième, nous avons fait des erreurs incompréhensibles. Nikola Popovic, entraîneur-chef du Fury FC d'Ottawa

Un match pour les écoles

Le Fury n'a pas trop le temps de s'apitoyer sur son sort. L'équipe recevra le Red Bull II de New York mercredi matin.

Ce match sera présenté devant des milliers d'écoliers. « C'est un peu différent parce qu'on est habitués à jouer en après-midi ou le soir. Mais quand on est professionnels, on doit s'adapter, il faut juste faire notre travail », souligne Sergio Manesio, ajoutant que l'accent sera mis sur le résultat. « La seule chose qui est dans notre tête, c'est de gagner le match. On ne regarde pas à quelle heure on joue. »

Cet horaire vient quand même un peu modifier la routine des joueurs, qui ne jouent que rarement avant midi.

L'attaquant Kevin Oliveira (88) protège le ballon devant le banc du Fury et son coéquipier Tony Taylor (99). Photo : Matt Zambonin/Freestyle photography

Le gardien Maxime Crépeau croit toutefois que ses coéquipiers pourront facilement s'adapter et qu'ils auront du plaisir devant cette foule spéciale. « Je pense que ça va être plaisant. J'ai déjà joué un match dans le même genre. C'était le FC Montréal contre le FC Toronto II et l'atmosphère était vraiment bien. Ce sont des enfants, alors ils vont sûrement crier pour un rien, mais ça fait partie du jeu », ajoute Crépeau.

Le Red Bull II a marqué en moyenne deux buts par match cette saison. Il n'a subi qu'un seul revers en sept rencontres.

Par ailleurs, le défenseur central Doneil Henry, récemment prêté par les Whitecaps de Vancouver, pourrait obtenir un premier départ avec Ottawa.