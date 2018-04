Escobar est un restaurant-bar qui aura pignon sur la rue Fraser et dont l’ouverture est prévue le 11 mai. Son nom fait référence au narcotrafiquant bien connu Pablo Escobar. Les propriétaires disent avoir misé sur l’élan de popularité entourant la série Narcos diffusée sur Netflix et qui raconte la vie du criminel notoire. Ils ajoutent avoir choisi ce nom, car il s’agit d’un jeu de mots avec « bar » et que leur établissement est un resto-bar.

« Nous ne sommes pas un restaurant colombien. Nous n'avons rien de Colombie sur notre menu », se défend la chef Sarah Kashani. Vous regardez ces séries parce qu’elles sont divertissantes et nous sommes un restaurant, nous sommes un divertissement. Nous n’essayons pas de faire un commentaire politique ». Elle soutient également que d’autres restaurants dans le monde portent le même nom.

Toutefois, des membres de la communauté colombienne avancent que ce nom est synonyme de douleur et de souffrance pour de nombreuses personnes qui ont quitté la Colombie pour fuir la violence et les meurtres associés à Pablo Escobar.

« Ça fait partie de l’histoire, mais je ne crois pas qu’on a besoin de la commémorer ou de célébrer », fait valoir Paola Murillo qui a quitté la Colombie dans les années 1990 avec ses parents pour échapper à la violence.

Pablo Escobar est mort en 1993. Le nombre de morts qui lui sont associés varie, mais certaines estimations s’élèvent à 5000, dont la plupart auraient eu lieu en Colombie.

D'après les informations de Maryse Zeidler et Deborah Goble