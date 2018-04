Le Programme pancanadien d’évaluation 2016 (PPCE) dresse un portrait des compétences des élèves canadiens de 8e année en lecture, mathématiques et sciences.

Au Manitoba, les élèves qui sont dans le programme scolaire francophone ont vu une diminution statistique importante des capacités de lecture. Le rapport explique que « les systèmes scolaires francophones [au Canada] ont constaté une amélioration significative » en lecture, mais ce n’est pas le cas au Manitoba.

En 2016, les élèves francophones avaient un score moyen de 450, comparativement à 471 en 2013 et 468 en 2010.

« On n’est pas surpris de voir ces résultats lorsque l’on compare nos bases de données à ce test », affirme Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM).

Le PPCE 2016 démontre que les élèves francophones manitobains ont aussi enregistré de moins bons résultats que le reste du Canada en compréhension, interprétation, réactions personnelles et réactions critiques aux textes.

Seulement 3 % des élèves se classent dans le niveau 3, échelon le plus élevé en lecture, et 30 % ont obtenu des résultats qui les classent au niveau 1. En comparaison, au Canada, 10 % des élèves se classent au niveau 3 et 12 % au niveau 1.

Alain Laberge minimise les résultats du PPCE 2016 et n’est pas inquiet outre mesure puisque selon lui, « une seule année n’est pas représentative de tout. » Il dit que les résultats à l’échelle de la DSFM sont plus encourageants et montre du progrès.

Il explique que la DSFM a mis en place un programme afin de permettre d’établir les forces et les faiblesses de ses étudiants et que les résultats concrets de ce programme devraient se faire sentir vers 2018. Il admet tout de même que la DSFM doit faire mieux.

« La donnée qui va sortir du PPCE est une sorte de photo instantanée de notre situation en ce moment et nous montre comment on peut améliorer notre système pour être meilleur », ajoute M. Laberge.

Mathématique et science

En mathématique, le portrait n’est pas beaucoup plus beau. De manière générale, les élèves de 8e année du Manitoba se classent en deçà des autres élèves de 8e année au Canada.

Les élèves du programme scolaire francophone ont vu une diminution mineure des résultats en mathématique. En 2016, le score moyen était de 474, comparativement à 476 en 2013 et 480 en 2010. Au Canada, la moyenne de 2016 est de 540.

Le PPCE 2016 offre tout de même quelques points positifs pour les francophones. Les résultats en science font un bond vers l’avant passant de 453 en 2013 à 468 en 2016, mais demeurent tout de même sous la moyenne canadienne de 506.

Des résultats décevants

Le ministre de l’Éducation du Manitoba, Ian Wishart, reconnaît qu’il y a « encore beaucoup de travail à faire » dans la province afin de rattraper le retard avec moyenne canadienne dans les programmes scolaires anglais et en français.

« Difficile de ne pas être déçu dans ces résultats », affirme le ministre de l’Éducation.

Une des solutions envisagées par le ministère de l’Éducation pour améliorer la littéracie et la numéracie des élèves du Manitoba est de réduire le nombre d’élèves dans les classes.

Il souligne que cette mesure « n’est pas un gage de succès », puisqu’« il n’y a pas beaucoup de preuves pour démontrer son l’efficacité ».

« Nous devons nous concentrer à enseigner tôt aux élèves les bonnes choses afin qu’ils puissent grandir avec ces connaissances », affirme Ian Wishart.