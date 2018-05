1. LA LIBERTÉ DE PRESSE TOUJOURS EN RECUL DANS LE MONDE

La liberté de presse dans le monde en 2017, selon le classement de Reporters sans frontières. Photo : Carto DB

Le monde devient de plus en plus hostile aux journalistes, soutient Reporters sans frontières (RSF) dans son plus récent classement portant sur la liberté de presse. Portrait.

Par Ximena Sampson

2. LA MÉRULE PLEUREUSE, LE « CANCER DU BÂTIMENT »

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Le cancer du bâtiment s’étend, un reportage d'Esther Normand

La mérule pleureuse est un champignon qui s’attaque au bois des bâtiments et qui se rend jusque dans la maçonnerie. L'équipe de La facture a raconté le combat de Maxime Boivin et sa famille, qui ont dû démolir leur maison.

Par Esther Normand

3. AGRESSIONS COMMISES CONTRE DES FEMMES AUTOCHTONES

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Le cercle vicieux, un reportage d'Anne Panasuk

En 2016, l'équipe d'Enquête a présenté un reportage sur les agressions commises contre des femmes autochtones de la Côte-Nord et l'année suivante, un autre concernant la pédophilie qui sévit dans des communautés autochtones.

Par Anne Panasuk



