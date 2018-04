La crue des eaux de la rivière Albany n’a pas encore débuté, mais chaque année la digue qui entoure Kashechewan est menacée.

« C’est par mesure préventive et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts surveille le cours d’eau et les conditions de la glace », a indiqué le chef adjoint des pompiers, Greg Hankkio.

Des résidents de la Première Nation sont aussi logés dans les hôtels et motels de Kapuskasing.

Kashechewan compte environ 2200 résidents.

Avec les informations de CBC