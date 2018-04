Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

En entrevue à Gravel le matin, Ariane Moffatt raconte avoir imaginé la chanson comme « un moment de révélation à soi-même où on laisse tomber les masques, où on laisse tomber ce culte des apparences dans lequel on est souvent coincé dans notre vie ».

Comme un avant-goût de l'album à venir, l'influence des années 90 se fait aussi entendre dans cette nouvelle chanson.

« C’est un album où l'on retourne à quelque chose de plus intime, explique Ariane Moffatt. L'électro est toujours là, mais j'ai vraiment enregistré avec des musiciens. Je n'avais pas le goût d'être toute seule devant un ordi pendant un an à jouer de la souris. »

Une chanson libératrice

Après la naissance de son troisième enfant l'été dernier, Ariane Moffatt avait annoncé prendre une pause d’un an. Toutefois, l’appel de la musique a visiblement été plus fort.

« Je me suis rendu compte que la parentalité, ça me fragilise. Ça m’a lancé dans un flow de création qui est arrivé plus tôt que prévu », observe la maman de trois enfants.

Ariane Moffatt sera en tournée au Québec à partir de février 2019.