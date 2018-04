« Comme le loup s’approche, vous pouvez voir que l’ours devient tendu » , explique Frank Ritcey qui a capté les images.

Le coordonnateur de Wildlife BC, un organisme qui vise à réduire les conflits entre les animaux et les humains, faisait de la randonnée quand il a aperçu les bêtes.

De pouvoir voir ça et d’avoir ma caméra avec moi, j’étais ravi. Frank Ritcey

Il ajoute que les loups attaquent habituellement en meute, mais que ce loup pensait sans doute pouvoir s’en prendre à l’ours seul en visant les muscles de ses jambes pour pouvoir l’immobiliser.

Il explique qu’au départ il pensait que le loup cherchait des souris dans les herbes, mais il a ensuite compris que l’animal avait une bête beaucoup plus grande dans sa mire. « Le loup marche autour et près de l’ours, comme dans le Livre de la jungle. Mais je sais que ce n’est pas le Livre de la jungle, c’est la vraie nature et les loups mangent les ours », lance M. Ritcey.

Le loup a finalement abandonné sa proie pour retourner dans la forêt et l’ours a quant à lui continué à errer dans le pré.