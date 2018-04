« La formation n’est pas obligatoire », explique Jean-Marc Picard de l’Association des camionneurs des provinces de l’Atlantique. « Et ça, c’est un problème. »

Jean-Marc Picard de l'Association des camionneurs des provinces de l'Atlantique, aimerait que tous les chauffeurs soient tenus d'accumuler quatre semaines de pratique sur la route avant d'être embauchés. Photo : Radio-Canada

Pour conduire une semi-remorque, un permis de classe 1 est exigé, mais les heures de pratique sur la route ne le sont pas. « Nous, ce que nous supportons, c’est d’avoir 12 semaines de formation : huit en classe et quatre de pratique avec un transporteur », déclare M. Picard.

Manque de camionneurs

Selon lui, la plupart des compagnies de l’Atlantique comprennent la nécessité d’avoir une formation pratique.

La pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur, toutefois, conduisent plusieurs à fermer les yeux lorsque les candidats n'ont pas cette qualification. « Il y a des compagnies qui ont moins de ressources. Quelqu’un pourrait aussi se procurer un camion et commencer à travailler à son compte même s’il n’a pas de formation. On ne peut pas contrôler la manière dont toutes les compagnies fonctionnent », admet Jean-Marc Picard.

Rendre la pratique obligatoire

Pour éviter tout dérapage, l’Association croit que le gouvernement doit légiférer pour rendre la pratique obligatoire. « Ça fait des années qu’on demande au gouvernement pour rendre la formation obligatoire », explique M. Picard.

Il rappelle que l’absence d'entraînement peut avoir des répercussions graves. « Les camions sont plus sophistiqués, plus pesants et il y a plus de trafic sur les routes », dit-il.

Il y a de gros risques lorsque tu embauches quelqu’un qui n’a pas de formation. Ça peut coûter des vies. Jean-Marc Picard, Association des camionneurs des provinces de l'Atlantique

Les camionneurs sont soumis à certaines règles comme l’obligation de s’arrêter lorsqu’ils dépassent leurs heures de services ou encore de faire inspecter leur véhicule.

Les heures de conduite de certains chauffeurs de camion sont notées automatiquement dans un carnet de bord. Photo : Donald Arseneau

L’année dernière, l’Ontario est devenu la première province du pays à rendre la formation obligatoire. Les camionneurs doivent suivre au moins 103 heures d’entraînement

M. Picard croit que le moment est venu d'adopter la même exigence en Atlantique. « C’est un travail très exigeant et je ne comprends pas pourquoi les heures de pratiques ne sont pas encore obligatoires. Il n’y a pas de raison d’attendre », conclut Jean-Marc Picard.