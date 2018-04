Toutefois, il faudra surmonter des obstacles majeurs. Selon lui, les gouvernements doivent reconnaître qu’il faut investir davantage dans le traitement des dépendances et fournir des ressources d'aide en santé mentale. Il faudrait aussi débattre de la façon dont le système de justice canadien traite les consommateurs de drogues.

« Si vous avez l’occasion de visiter un centre de traitement de dépendances et de voir des familles dont la vie a été détruite par les drogues, vous penserez différemment aux solutions possibles », affirme Roger Chaffin.

Selon lui, les arrestations ne font qu’empirer le stress que vivent les consommateurs de drogues et complexifier leur dépendance.

[Arrêter les consommateurs de drogues] ne les aide probablement pas. Ça rend probablement la situation pire pour eux. Roger Chaffin, chef de police de la Ville de Calgary

L’exemple portugais

Au Portugal, plutôt que d’être emprisonnés, les consommateurs de drogues sont dirigés vers un centre de traitement des dépendances, obtiennent une amende ou encore doivent faire du travail compensatoire dans le milieu communautaire.

Le modèle portugais considère la dépendance aux drogues comme un problème de santé, plutôt qu’un crime. Il met l’accent sur davantage d’investissements dans la prévention, les traitements, la réduction des méfaits et divers programmes sociaux. Ce modèle a permis de réduire drastiquement le nombre de morts par surdose et de diagnostics de sida parmi les consommateurs de drogues.

Au Portugal, le trafic de drogues demeure un crime, mais une personne arrêtée en possession d'une petite quantité de drogue (équivalente à moins de 10 jours de consommation) sera convoquée devant un pannel. Des spécialistes décideront de recommander un traitement, d'imposer une amende ou des heures de bénévolat, ou de fermer le dossier. Photo : Associated Press

Une volonté de décriminaliser

Le premier ministre canadien Justin Trudeau fait face à de plus en plus de pression, incluant au sein du Parti libéral du Canada lui-même, pour décriminaliser la possession de petites quantités de drogues. Justin Trudeau a toutefois fermé cette porte, alors qu’Ottawa prévoit légaliser la consommation de cannabis cet été.

Malgré tout, la tendance mondiale semble être à la décriminalisation. Outre le Portugal, une dizaine d’autres pays, comme l’Australie, le Brésil et l’Allemagne ont choisi cette voie, selon divers modèles [ A Quiet Revolution : Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe ] (en anglais).

L’Organisation mondiale de la santé et d’autres organismes, comme l’Association canadienne pour la santé mentale, appellent à la fin des « lois punitives » pour les consommateurs de drogues.

De son côté, l’Association canadienne des chefs de police étudie les impacts potentiels de la décriminalisation ou de la légalisation des drogues sur ses services de police. Un comité spécial a été mis sur pied et doit rendre son rapport d’ici août 2019.

Des centres d'injection supervisée ont été ouverts au pays, notamment en Alberta, afin de permettre aux utilisateurs de drogues de consommer sous supervision, afin d'éviter les surdoses mortelles et leur fournir de l'aide. Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Des inquiétudes demeurent

Dawn s’est retrouvée à la rue avant de vaincre sa dépendance aux drogues il y a 25 ans., La Calgarienne, qui ne veut pas être identifiée par son nom de famille, n’est pas convaincue que la décriminalisation aiderait à combattre le problème de drogues de la métropole albertaine.

Elle ne croit pas que les consommateurs devraient être emprisonnés pour possession d’une petite quantité de drogues, mais elle craint que la décriminalisation banalise l’utilisation de drogues et que les gouvernements n'investissent pas assez dans les traitements.

J’ai peur que les choses empirent. Dawn, une ex-consommatrice de drogue depuis 25 ans

Le chef de police de Calgary met en garde contre une décriminalisation trop rapide. Il croit qu’il faudra prendre le temps de développer un modèle juste, qui permet d’aider les personnes dépendantes. « Nous ne voulons pas criminaliser les dépendances », affirme Roger Chaffin.

D'après les informations de Reid Southwick, CBC News