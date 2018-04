Depuis des décennies, Ed Rak marche dans la forêt, chasse le chevreuil à l’automne et cueille des petits fruits sur sa propriété, La parcelle de terre est la seule chose qui lui rappelle son père, mort en 1941, alors qu’il n’avait que 10 mois.

« La terre a une valeur sentimentale, parce que c’est le premier terrain que mon père a acheté lorsqu’il est arrivé de Pologne », affirme-t-il.

L'endroit comprend un chalet de deux chambres, des cabanons pour suspendre les chevreuils et une toilette extérieure. Ed Rak vit à Dugald, à environ 20 minutes en voiture, et vient sur son terrain aussi souvent que possible.

Il y a deux ans, il a appris qu'Hydro Manitoba planifiait une ligne de transmission qui traverserait la région. Si elle était construite, la ligne occuperait une importante partie de son terrain.

Il y a quelques semaines, il a vu un employé d’Hydro Manitoba arpenter une propriété située à proximité et planter des pieux. C'était un signe physique que la ligne de transmission entre le Manitoba et le Minnesota se rapprochait de son coin de paradis.

La ligne de transmission Manitoba-Minnesota se rapproche de la résidence d'Ed Rak, qui refuse de vendre son terrain à Hydro Manitoba. Photo : Radio-Canada/Gary Solilak

Un représentant d'Hydro Manitoba est venu chez lui l'année dernière afin de lui offrir 63 000 $ pour construire la ligne sur son terrain, mais il a répondu qu'il n'est pas intéressé.

« Quand il est venu chez moi et m'a offert cet argent, il a dit que si je ne signais pas, je serais exproprié et je ne recevrais pas une somme aussi grande. Je pense que c’est complètement faux », affirme Ed Rak.

Au-delà du lien sentimental à la terre, le chauffeur de camion à la retraite dit que la municipalité permet de diviser la propriété en sections de deux hectares chacune, ce qui rend la subdivision plus précieuse que l'offre d'Hydro Manitoba.

M. Rak, qui est un membre de la Southeast Stakeholders Coalition, croit que le bourdonnement des lignes de transmission ferait en sorte que les acheteurs seraient moins intéressés par l’achat du terrain et croit qu’une entente avec Hydro Manitoba est sa pire option.

« Personne ne veut vivre sous une ligne électrique », soutient-il.

La société d'État offre 150 % de la valeur marchande d'une propriété pour en venir à une entente avec les propriétaires, avec un paiement initial de 50 %.

Audience publique

Selon un porte-parole d’Hydro-Manitoba, l'Office national de l'énergie (ONE) devrait tenir en mai 2018 des audiences publiques sur le projet de ligne de transmission Manitoba-Minnesota.

Cependant la Southeast Stakeholders Coalition, avait demandé que ces audiences soient ajournées à cause de la démission en masse du conseil d’administration d’Hydro-Manitoba, mais leur demande a été rejetée le 18 avril.

Hydro-Manitoba veut passer des câbles à haute tension de 500 kilovolts au coût de 350 millions de dollars entre Winnipeg et le Minnesota aux États-Unis pour vendre son surplus d'énergie. Photo : Radio-Canada

Si tout se déroule comme prévu, une première série d'audiences du 23 au 26 mai permettra d'entendre les préoccupations des Premières Nations. Les audiences reprendront ensuite du 28 mai au 1er juin.

L’ONE souhaite que le projet soit sécuritaire pour la population et qu'il ne présente aucun risque pour l'environnement.

Si Hydro Manitoba obtient l'approbation de l'ONE, elle envisage de terminer les travaux en 2020.