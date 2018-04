Baptisée Libertad, cette opération, coordonnée par Interpol, a permis de libérer des hommes, des femmes et des enfants qui avaient été forcés de travailler pour des entreprises dans ces régions.

Ces gens oeuvraient dans des boîtes de nuit, des usines, des marchés, des fermes et des mines. Certains travaillaient dans des espaces « aussi petits qu'un cercueil », a indiqué Cem Kolcu, de l'unité d'Interpol sur la traite de personnes.

Les agents ont passé les menottes aux poignets de 22 individus et ont saisi de l'argent, des téléphones cellulaires et des ordinateurs.

Ces raids coordonnés découlent d'un programme mis sur pied depuis deux ans et demi et financé par le gouvernement canadien­.

Parmi les policiers ayant pris part à l'opération, on compte des ressortissants des îles néerlandaises d'Aruba et de Curaçao, en plus des îles britanniques Turques-et-Caïques, ainsi que du Brésil et du Venezuela.

Les opérations étaient supervisées depuis la Barbade, avec l'aide de centres d'Interpol sis à Lyon, en France, ainsi qu'à Buenos Aires, capitale de l'Argentine.

Selon Tim Morris, directeur des services policiers d'Interpol, les conditions en Guyane étaient « particulièrement horribles ».

Là-bas, les enquêteurs ont sauvé des jeunes femmes forcées de travailler comme prostituées près de mines d'or - des endroits d'où elles ne peuvent s'enfuir, et qui sont difficiles à débusquer pour les policiers.

Selon Diana O'Brien, directrice adjointe des poursuites publiques de la Guyane, l'isolement de ces endroits fait en sorte que lorsque les policiers sont mis au courant de leur existence, les trafiquants ont déjà déplacé leurs victimes ailleurs.

Pendant ce temps, les patrons d'une usine à Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont confisqué les passeports de victimes asiatiques et les ont forcées à se retrouver en situation de totale dépendance, leur enlevant également leur argent et les privant de moyens de transport.

« En fait, vous réduisez la personne en esclavage », a indiqué M. Morris.

Crime répandu

Les trafiquants ciblent les gens vulnérables cherchant à changer de pays pour améliorer leur sort, ou même à changer de région, au sein d'un pays, pour se rendre dans un endroit plus riche.

Cela complique parfois la tâche de la poursuite, a reconnu M. Morris. « Certains ne reconnaissent pas qu'ils sont exploités, pour qu'ils puissent continuer de gagner de l'argent ou demeurer dans leur nouveau pays. »

D'autres subissent des pressions pour mentir aux enquêteurs, ce qui complexifie également les démarches.

Ce projet est l'un d'une série de programmes d'Interpol visant à combattre le trafic de personnes, des programmes qui sont soutenus par les ministres de la Sécurité publique du G7.

Le cas de l'Afrique est particulièrement préoccupant, bien que des problèmes existent également en Amérique Centrale et du Sud, dans les Caraïbes et en Asie.

« C'est un crime largement répandu », a poursuivi M. Morris, avant de préciser que le groupe de travail d'Interpol travaillerait « indéfiniment » pour tenter d'éradiquer ce problème.