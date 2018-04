« La rivière Beaurivage va atteindre un seuil d’inondation majeure probablement d’ici la fin de la matinée », affirme d’emblée Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro Météo.

En raison de cette crue de la rivière Beaurivage, la Ville de Lévis procède à une évacuation préventive pour les résidences des rues Oscar-Carrier, Marcel-Roussel de la Boucle.

Un centre d’accueil pour les sinistrés a été ouvert à la Salle Étienne-Baillargeon, située au 4119, route des Rivières, dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.

La Vile de Lévis souligne que les autorités s’assureront de la sécurité des lieux avant que les citoyens réintègrent leur résidence.

La Beauce est aussi aux aguets avec l'augmentation du niveau et des débits des cours d'eau. Jusqu’à 52 mm de pluie sont tombés au cours des dernières heures dans la région.

La capacité du sol à absorber cette eau étant limitée, des débordements sont à prévoir, souligne M. Corbin.

« Comme les bassins versants sont saturés depuis la fonte de la neige et la précipitation de la semaine dernière, il y a une très forte réaction, je dirais même agressive des cours d’eau en Beauce, les niveaux vont retourner et même dépasser les niveaux de la semaine dernière. »

À Vallée-Jonction, le niveau de la rivière Chaudière est sous surveillance. Le coordonnateur des mesures d’urgence, Denis Lessard, s’attend à des fermetures de route.

« Ce qui est le plus critique, c’est la route 112, donc si l’eau sort des rues et monte sur la 112 on va être obligé de bloquer la circulation. Aussi, c’est la vitesse à laquelle l’eau monte. On parle dans les dernières heures d’un demi-mètre, donc c’est assez rapide. »

Le coordonnateur souligne qu’il faudra éviter de circuler sur cette route principale à Vallée-Jonction, surtout à haute vitesse, pour ne pas créer des vagues qui iraient se répercuter sur les résidences.

La Sécurité civile demande aux citoyens de rester aux vigilants et de respecter les consignes de sécurité.