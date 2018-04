Selon des statistiques du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario, 793 incidents du genre ont été recensés dans les 25 prisons de la province en 2016. En date de la fin juin 2017, les plus récents chiffres disponibles faisaient déjà était de 617 signalements.

Au Centre de détention d'Ottawa-Carleton, 41 incidents violents impliquant des détenus s'attaquant à des membres du personnel ont eu lieu en 2016. Seulement pour la première moitié de 2017, ce nombre était de 46. Le bilan annuel est attendu plus tard ce printemps.

Ces incidents ne sont que les plus récents exemples de la montée de la violence dans les établissements provinciaux au cours de la dernière décennie. Et cette situation ne touche pas seulement la prison d'Ottawa.

Le 25 avril, deux agents des services correctionnels ont été transportés à l'hôpital après avoir été attaqués par deux détenus au Centre de détention du sud de Toronto. Ces derniers font face à des accusations de voies de fait contre un agent de la paix.

La durée maximale d'un séjour en isolement a été abaissée à 15 jours et les détenus y ont accès à la télévision, à des téléphones et à la cantine.

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) affirme que ces améliorations ont réduit le caractère punitif de l'isolement et que certains détenus adoptent de mauvais comportements afin d'y être envoyés.

Des séquelles émotionnelles à long terme

Dave Peever dit que la seule bonne chose qui ressort de la journée où un détenu a tenté de le tuer, c'est que ne s'en souvient pratiquement pas.

Il se souvient d' avoir tourné le dos à l'homme pendant un instant, alors qu'il déverrouillait une porte au Centre de détention d'Ottawa-Carleton. Après, il a perdu connaissance.

« Je sors la clé pour ouvrir la porte et c'est à ce moment qu'il m'assène un coup », se rappelle-t-il.

L'agent correctionnel a été blessé à la tête et souffre de stress post-traumatique. Photo : David Peever

Le président par intérim de la section locale 411 du SEFPO, Scott Forde, est convaincu que M. Peever serait mort sans l'intervention rapide de ses collègues, le 2 novembre 2016.

« Le prisonnier a tenté de l'étrangler par-derrière et a utilisé le mur comme bras de levier », affirme celui dont le syndicat représente les gardiens du Centre de détention d'Ottawa-Carleton.

M. Peever a été conduit à l'hôpital et ses blessures physiques ont rapidement guéri. Mais les blessures émotionnelles prennent beaucoup plus de temps à guérir.

« Tu veux retourner au travail. Tu veux faire ton travail, mais tu n'y arrives pas », dit-il. « Je ne peux même pas penser à cet endroit sans trembler. »

Le président par intérim de la section locale 411 du SEFPO, Scott Forde. Photo : Radio-Canada/CBC

Un danger pour les détenus

Une agente des services correctionnels au Centre de détention d'Ottawa-Carleton a affirmé à CBC que l'établissement est comme une poudrière. CBC a accepté de taire son identité parce qu'elle craint pour sa sécurité.

La gardienne de prison a fait valoir que les détenus les plus violents étaient par le passé séparés de la population carcérale générale. À ses dires, tous les détenus sont maintenant ensemble.

« Ça fait exploser les autres et on se ramasse avec des meurtres [de détenus], des attaques à l'arme blanche et un nombre plus élevé que jamais de blessures chez les agents correctionnels », a-t-elle indiqué.

Cette « poudrière » représente non seulement un danger pour les gardiens, mais également pour les détenus. Au début du mois, un homme en attente de son procès s'est retrouvé dans le coma après avoir été battu au Centre de détention d'Ottawa-Carleton. Trois autres détenus ont été accusés de tentative de meurtre dans cette affaire.

La province promet des changements

Un représentant du bureau de Marie-France Lalonde, la ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario, a émis un bémol face à l'augmentation du nombre de cas de violence contre les agents correctionnels.

Dirjan Najdovski a affirmé que cette hausse pourrait dans les faits être le reflet de l'amélioration de la façon dont le ministère compile ses statistiques plutôt qu'une preuve d'une augmentation drastique de la violence dans les prisons ontariennes.

Il a reconnu que les agents font face à des situations difficiles, tout en ajoutant que de nouvelles mesures, spécifiquement le projet de loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels, régleront les problèmes à long terme.

« Une nouvelle infrastructure, de l'hébergement alternatif et une programmation améliorée seront introduits afin que les membres du personnel correctionnel aient les outils dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions », a écrit M. Najdovski dans un courriel à CBC. « Un de ces outils consiste en des solutions de rechange appropriées à la ségrégation. »

Un représentant du SEFPO, Monte Vieselmeyer, rétorque que ces « solutions de rechange appropriées » sont nécessaires dès maintenant.

« Que devons-nous faire avec ces individus [violences] si ce n'est de les mettre en isolement? » se demande-t-il. « Il faut bien les mettre quelque part. »​