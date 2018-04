Comme pour les deux premiers films de la saga, 1981 et 1987, l’histoire racontée est basée sur des événements qui se sont bel et bien passés dans la vie du réalisateur.

Âgé de 21 ans, le réalisateur s’est envolé pour l’Italie à la poursuite de celle qu’il croyait être la femme de sa vie. Dès son arrivée en Europe, il perd tout : son passeport, son argent et « ses cheveux », précise-t-il. Il fera ensuite la rencontre de nombreux personnages invraisemblables.

Bien que l’intrigue semble sortir tout droit d’un scénario de film, Trogi ne s’était pas imaginé qu’il la mettrait un jour à l’écran.

Si je n’avais pas fait les deux autres films, je ne pense pas que j’aurais fait celui-là, explique-t-il. C’est arrivé parce que les deux autres films ont bien fonctionné et j’ai fait : "Ah, ok, il y a de quoi à faire avec ma vie". Ricardo Trogi

Le rôle principal est campé par Jean-Carl Boucher, qui a grandi dans la peau de Ricardo, avec seulement quelques années de différence avec le personnage qu’il joue.

Il est identifié à ce rôle à un point où des gens l’interpellent en empruntant le nom de son personnage dans la rue.

« Dans la rue, ça m’arrive vraiment plus souvent que j’aurais pensé. […] Je n’avais pas signé pour ça », dit-il en rigolant.

L’acteur raconte qu’il n’a pas ressenti de grande pression sur le plateau, même si les trois films de la série reposent en grande partie sur lui.

« Tourner avec Ricardo, c’est comme un show d’humour pendant 30 jours », affirme-t-il.

Le réalisateur et son équipe ont complété le tournage du film à l’été 2017, au Québec et en Italie, et il doit sortir au cinéma en juillet prochain.