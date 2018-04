Les jeunes joueurs des Cantonniers se sont bien défendus en première période, tirant de l'arrière par un but. C'est en deuxième période que leur adversaire a pris une sérieuse avance en marquant trois buts. La victoire des Hounds a été scellée par un cinquième but en fin de troisième période dans un filet désert.

Malgré la défaite, les champions de la Ligue de hockey midget AAA du Québec peuvent revenir la tête haute. « Toute une équipe, tout un match, ils sont de fiers représentants de Magog et du Québec. Ils n'ont pas à rougir de leur défaite », lance un de leurs partisans en quittant le rassemblement à la fin de la partie.

L'équipe des Cantonniers est majoritairement composée de jeunes joueurs de 15 et 16 ans. L'inégalité dans la force des équipes leur a certainement joué un tour. « Je trouve ça triste parce que l'autre équipe était formée de joueurs de partout dans le monde, alors que nous on prend des joueurs dans une région. On s'est bien défendu. Je suis fier de nos Cantonniers, ils sont de bons ambassadeurs », ajoute un autre partisan.

La mairesse de Magog, Vicki-May Hamm, a tenu elle aussi à souligner le travail des joueurs.

C'est la deuxième équipe au Canada, ce n'est pas n'importe quoi! Je suis très fière d'eux. C'était un bon match. Je vais organiser une cérémonie pour eux à l'hôtel de ville. Vicki-May Hamm, mairesse de Magog

Les Cantonniers de Magog n'ont pas gagné le championnat canadien depuis l'an 2000. La dernière fois qu'une équipe du Québec est repartie avec le titre, c'était en 2001.

Les champions de cette année, les Hounds de Notre Dame, ont mis la main sur un cinquième titre national grâce à un parcours parfait dans le tournoi de sept victoires et aucune défaite.