Dimanche soir, un avis d'évacuation préventive avait touché 500 résidences de Weedon. La municipalité s'attend à d'importantes inondations dans les secteurs du lac Louise et de la rivière aux Saumons. Un centre des mesures d'urgence a été ouvert.

« Le niveau d'eau du barrage est à son maximum. Pour réduire tout risque, on doit ouvrir les vannes pour abaisser le niveau de l'eau. On essaie de contrôler pour que l'eau ne monte pas trop ici, pour que ça reste stable au cours des prochaines heures et pour que l'eau s'évacue. On devrait avoir une légère hausse dans les prochaines heures », prévient le maire de Weedon, Richard Tanguay.

« Il y a toujours la même problématique avec la rivière aux Saumons qui peut réagir de façon assez impromptue. On ne connaît pas encore l'état de situation réelle de l'écoulement des eaux qui provient du mont Mégantic. On le suit donc d'heure en heure », ajoute M. Tanguay.

500 résidences ont reçu cet avis d'évacuation à Weedon. Photo : Radio-Canada/Brigitte Marcoux

Le maire de Weedon encourage fortement les citoyens à quitter leur résidence. « Si les gens ne sortent pas en disant qu'il n'y a pas de danger, si la situation empire, on se doit d'aller intervenir pour aller les chercher. Leur hésitation pourrait mettre en péril la santé des pompiers et des intervenants d'urgence », affirme-t-il.

Sur les 500 avis distribués, on compte une majorité de chalets. Une cinquantaine de résidences permanentes sont plus précisément ciblées.

Malgré l'eau qui monte, des citoyens ont décidé de rester à leur domicile. Photo : Radio-Canada/Brigitte Marcoux

« Si on se fie aux projections de la sécurité civile, ce seront de grosses inondations », poursuit le maire Tanguay.

La rivière aux Saumons est sortie de son lit à Weedon. Photo : Radio-Canada/Brigitte Marcoux

Dès 19 h dimanche, les citoyens étaient invités à se présenter à l'hôtel de ville de Weedon pour informer la municipalité de l'endroit où ils logeront. Des représentants de La Croix-Rouge sont sur place pour aider les riverains qui désirent être hébergés. Une douzaine de personnes ont fait appel aux services de l'organisme.

Quant aux citoyens qui choisissent de ne pas quitter leur résidence, on leur demande de téléphoner au 819 560-8550 pour en informer la Municipalité.

Ailleurs en Estrie

À Lac-Mégantic, les autorités surveillent de près le niveau de la rivière Chaudière. Le pont de la Solidarité pourrait être fermé temporairement à la circulation. Dans ce cas, un détour sera mis en place avec une signalisation adéquate. L'équipe des Travaux publics est prête à intervenir.

À Sherbrooke, le niveau de la rivière Saint-François est stable depuis dimanche soir. Lundi matin, le niveau de l'eau atteignait 16,88 pieds. Une première alerte est faite par le service de police à l'intention des autorités civiles à 15 pieds. Puis, les autorités civiles sonnent le branle-bas quand la rivière franchit le seuil des 19 pieds sous le pont Aylmer au centre-ville. Des inondations surviennent quand il atteint 21 pieds.

La situation est surveillée de près à Lac-Mégantic également où la rivière Chaudière a légèrement débordé près du barrage.

Début du graphique (passez à la fin) #rces La sécurité civile signale une inondation mineure à Lac-Mégantic. La rivière Chaudière serait sortie de son lit en aval du barrage. — pierre.tousignant@ra (@pierretou) 30 avril 2018 Fin du graphique (passez au début)

De la pluie, encore de la pluie

Selon Environnement Canada, de la pluie est encore attendue d'ici lundi soir en Estrie en moins quantité que dimanche.

Thomas Blanchet, porte-parole pour la sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, indique que la fin de la pluie ne signifiera pas la fin des risques d'inondations. « Il y aura encore de la pluie lundi, après lundi, il devrait y avoir des températures chaudes qui vont favoriser la fonte de la neige aux endroits où il y a encore de la neige, ce qui devrait également favoriser la hausse des niveaux d'eau, ou le maintien. »