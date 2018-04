Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

En traitant la Coalition avenir Québec (CAQ) et son chef, François Legault, de « parti d’extrême-droite », M. Couillard voulait, sans nul doute, les diaboliser aux yeux de la population. Mais il s’y est tellement mal pris qu’il risque fort d’aider M. Legault plutôt que de lui nuire.

La CAQ est, très certainement, dans les limites de notre spectre politique, le parti le plus à droite qui soit représenté à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un parti conservateur, avec un petit « c », qui veut moins d’impôts et moins d’État. On peut être d’accord ou pas, mais c’est un point de vue légitime et défendable.

En fait, quand on y regarde de plus près, le parti de M. Legault est sans doute plus proche du centre que ne l’a été le gouvernement conservateur de Stephen Harper pendant sa décennie au pouvoir. Pourtant, personne n’a prétendu que, sous M. Harper, le Canada était gouverné à l’extrême-droite.

Des compromis

S’il était américain, M. Legault serait sans doute un démocrate. Pas dans l’aile Bernie Sanders, bien évidemment, mais dans l’aile plus modérée du Parti démocrate. Après tout, il ne veut ni mettre fin à l’assurance santé universelle, ni au régime de progressivité de l'impôt.

Ça n’empêche pas qu’étant le parti le plus à droite de notre spectre politique – et on exclut ici le Parti conservateur du Québec qui n’est encore qu’un groupuscule – la CAQ va attirer des gens qui sont plus à droite que ce que propose sa plateforme. Ainsi, l’économiste Youri Chassin est plutôt de philosophie libertarienne.

Mais en politique, quand on entre dans un parti, on doit souvent accepter de mettre la pédale douce sur certaines de ses idées. C’est pareil pour un Maxime Bernier au sein du Parti conservateur fédéral ou pour un Jean-Martin Aussant au Parti québécois. Au fil des ans, le Parti libéral du Québec a eu plus que sa part de gens qui voulaient « runner l’État comme une business » – la fameuse citation du président du Conseil du Trésor, Paul Gobeil, dans les années 1980 – d’une façon ou d’une autre.

L’extrême-droite existe au Québec, mais elle est relativement marginale et agit hors de la politique élective. Il n’y a pas, ici, de Marine Le Pen ou de Nigel Farage et M. Couillard ne le sait que trop bien : accuser François Legault de leur ressembler n’a rien à voir avec la réalité.

La diabolisation peut être une arme efficace en politique. À condition qu’elle soit crédible et qu’elle tombe dans un terreau déjà fertile. Jean Charest a fait sa fortune politique de la diabolisation de l’idée d’un autre référendum. Pas de la souveraineté, soit dit en passant : il a dit qu’elle était possible, mais du référendum lui-même. Il ne faisait que refléter un sentiment qui existait dans une bonne partie de la population.

Effet boomerang

En essayant de diaboliser la CAQ et son chef, M. Couillard risque de les aider. Quand on a décrit son adversaire comme un dangereux extrémiste, le seul fait qu’il se montre raisonnable va le ranger dans la catégorie des « voyons, il n’est pas si pire » ou même du « il est bien correct ».

Tout cela ne signifie pas que la CAQ soit à l’abri des critiques. M. Legault n’a pas réussi à se sortir de certaines de ses promesses, on ne comprend pas très bien ce qu’il fera des immigrants qui échoueraient ses tests de langue ou de valeurs et sa porte-parole en matière d’identité a le don de pousser les hauts cris pour tout et pour rien, ce qui envoie souvent de mauvais messages.

Mais on n’est pas d’extrême-droite parce qu’on veut réduire les quotas d’immigration ou la taille de l’État. On n’est évidemment pas obligé d’être d’accord, mais ces sujets se discutent et, le cas échéant, se combattent sur le plan des idées. On ne gagne rien en essayant de diaboliser l’adversaire.