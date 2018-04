Bloc québécois : Martine Ouellet gagne la première manche

Martine Ouellet appelle les « proactifs » et les « attentistes » de l'indépendance à s'unir sous son leadership. Photo : Radio-Canada

La chef du Bloc québécois a réussi à convaincre les membres du parti de maintenir le vote de confiance à son égard les 1er et 2 juin alors qu'une frange mécontente du travail de Martine Ouellet voulait devancer le vote au 15 mai. Le seuil de confiance a également été maintenu à 50 %+1 alors que l'idée d'un seuil à 75 % était également réclamé par certains militants dissidents. Le leadership de Martine Ouellet est mis à mal depuis le départ en février dernier de sept députés du Bloc qui siègent depuis comme indépendants. Un huitième député, Mario Beaulieu, ex-chef du parti, pourrait faire de même, ayant indiqué qu'il n'avait plus confiance en la leader de la formation souverainiste.

Kim Jong-un promet de fermer son site nucléaire en mai

Le leader nord-coréen Kim Jong-un (à gauche) et le président sud-coréen Moon Jae-in (à droite) réunis le temps d'un sommet politique, le 27 avril 2018. Photo : Associated Press

Kim Jong-un aurait promis de fermer le site d'essais nucléaires de la Corée du Nord en mai, selon des propos rapportés par la Corée du Sud samedi. L’annonce est survenue quelques heures après que le président américain Donald Trump ait indiqué que sa rencontre avec Kim Jong-un pourrait avoir lieu au cours des trois ou quatre prochaines semaines. Cette promesse du leader nord-coréen a été faite lors de sa rencontre historique forte en symboles tenue à Panmunjom, dans la zone démilitarisée, avec le président sud-coréen Moon Jae-in.

Hommage aux victimes de l'attaque de Toronto

Justin Trudeau signe le livre de condoléances pour les proches des victimes avec la gouverneure générale Julie Payette à ses côtés. Photo : Radio-Canada/Mathieu Simard

Des milliers de personnes, dont le premier ministre canadien Justin Trudeau, la première ministre ontarienne Kathleen Wynne et le premier ministre québécois Philippe Couillard se sont réunis dimanche après-midi à Toronto pour une veillée à la mémoire des 10 victimes de l'attaque au camion-bélier, lundi. Des rabbins, un imam et un moine bouddhiste notamment ont pris la parole. Huit des 10 victimes étaient des femmes et l'auteur présumé de l'attaque, Alek Minassian, fait face à 10 chefs d'accusation de meurtre prémédité.

Le Canadien de Montréal obtient le 3e choix au prochain repêchage de la LNH

Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal Photo : The Canadian Press/Graham Hughes

Après une saison désastreuse, l'équipe de Marc Bergevin pourra se rabattre sur l'un des meilleurs espoirs lors du prochain repêchage de la LNH qui aura lieu à Dallas en juin prochain. Le Canadien a amélioré son sort d'un rang : d'abord classée 4e avec 9,5 % des chances de grimper jusqu'au sommet de la liste, l'organisation montréalaise a terminé au 3e rang. Ce seront les Sabres de Buffalo qui auront le privilège de choisir en premier, ils pourront ainsi mettre la main sur le spectaculaire défenseur suédois Rasmus Dahlin.

Inondations : crues au Québec et au Nouveau-Brunswick, glissements de terrain dans l'Ouest

Le centre-ville de Fredericton a été inondé après la crue de la rivière Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

La nature a mis à rude épreuve différentes régions du Canada. Dans l'est du Québec, des rivières étaient sous haute surveillance alors que des précipitations accélèrent la fonte de la neige, pouvant entraîner des inondations en Estrie, en Beauce, en Outaouais, en Montérégie et dans la région de Québec. Au Nouveau-Brunswick, le centre-ville de la capitale, Fredericton, a été inondé après la crue de la rivière Saint-Jean. Plusieurs résidences ont été inondées, et plus d'une dizaine de personnes ont été évacuées. En Colombie-Britannique, plusieurs routes ont été détruites par des glissements de terrain également provoqués par de fortes précipitations.

Bonne semaine!