Pour ce faire, le district offre un programme de francisation qui a fait ses preuves au cours des sept dernières années.

Depuis janvier, soixante-sept enfants de la région Chaleur et du Restigouche socialisent en participant au programme. Plusieurs d'entre eux proviennent de familles exogames.

Raymonde Boulay, conseillère en francisation au District scolaire francophone Nord-Est, compare le programme à une mini-maternelle. « Ça leur donne vraiment l'occasion de se familiariser avec les lieux, d'entendre du vocabulaire en français. On fonctionne par thème, chaque semaine on a un thème différent », explique-t-elle.

Raymonde Boulay, conseillère en francisation au District scolaire francophone Nord-Est. Photo : Radio-Canada

Pour plusieurs enfants qui parlent en anglais à la maison, ce programme aide beaucoup leur français.

C'est le cas d'Alexandre Lagacé qui regarde beaucoup la télé en anglais depuis qu'il est petit. Son père estime que le programme de francisation l'a aidé à progresser en français.

Même chose pour le petit Justin Doucet qui communique en anglais avec sa mère. « Ça a été bon pour la communication pour pouvoir plus comprendre, puis être capable de pouvoir plus parler un peu. So y comprend toute, c'est juste pour le répéter, des choses comme ça », explique son père Jean-Philippe Doucet.

Raymonde Boulay estime que le programme contribue à garder ouvertes les petites écoles de la région. « Souvent, les parents hésitent entre le programme, les inscrire en français ou en anglais, puis ce programme-là leur donne justement un sentiment d'appartenance à l'école francophone », dit-elle.

Ils ont eu la chance de venir à l'école, de se familiariser avec les lieux, ça fait que les enfants sont maintenant prêts pour rentrer à l'école francophone. Raymonde Boulay, conseillère en francisation au District scolaire francophone Nord-Est

Fait inhabituel, le programme a accueilli cette année à Campbellton une fillette âgée de quatre ans d'origine russe qui ne parlait ni le français ni l'anglais lorsqu'elle a débuté le programme il y a quatre mois. Elle affirme qu'elle a fait beaucoup de progrès depuis ce temps. Elle a acquis un certain vocabulaire, mais beaucoup de travaille reste à faire, car c'est le russe qui est parlé à la maison.

Je te dirais qu'elle adore chanter, elle connaît toutes nos chansons en français déjà puis c'est vraiment un succès là. Raymonde Boulay, conseillère en francisation au District scolaire francophone Nord-Est

Le programme de francisation sera de nouveau offert l'an prochain au Restigouche et dans la région Chaleur, et ce, pour une huitième année.

Avec les informations de François Vigneault