Terry Ree et Bruce Williams se produisent sous le nom de scène The Indian and the White Guy (L'Indien et le gars blanc).

Lors de leur spectacle vendredi, Bruce Williams s'est lancé dans une parodie de la chanson Country Girl (Shake It For Me) : « Indian boy [...] shake it from the river, shake it from the trees, shake it for the Indian with STDs », a chanté l'humouriste.

Ses paroles peuvent se traduire par « Jeune indien, remue-le depuis la rivière, remue-le depuis les arbres, remue-le pour l'Indien avec des ITS ». Ce passage a provoqué une vive réaction parmi le public. Son partenaire Terry Ree, lui-même autochtone, a alors mimé l'indignation.

Cette blague a fait en sorte que l'Autochtone Miriam Dreaver et son amie ont quitté les lieux. « Cela sonnait comme étant très dégradant », a expliqué Mme Dreaver. « Ça donnait l'impression qu'ils se moquaient de nous », a-t-elle ajouté.

Au nom du duo, Bruce Williams a offert ses excuses à toutes les personnes qui auraient pu être offusquées par cette blague.

Il affirme que lui et son partenaire font ce numéro depuis près de cinq ans sans jamais avoir reçu de critiques. « Cette soirée était magique, a souligné M. Williams, c'était merveilleux et je me désole qu'une phrase de notre spectacle ait pu tout gâcher. »

Il affirme que la parodie ne cherche par à se moquer des Autochtones, mais plutôt à attirer l'attention sur la stigmatisation dont sont victimes certaines minorités en Amérique du Nord.

Avec les informations de Marianne Meunier