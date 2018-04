L'entente aiderait les deux entreprises à réduire les coûts et à concurrencer de façon plus solide les groupes plus larges AT&T et Verizon. Toutefois, les consommateurs pourraient voir des prix plus élevés étant donné que la nouvelle entité n'aurait pas à offrir autant d'aubaines pour attirer des clients.

L'entente proposée entièrement en actions évalue Sprint à environ 59 milliards $ US et l'entreprise fusionnée à 146 milliards $ US, incluant les dettes. Sans les dettes, l'entreprise fusionnée est évaluée à 26,5 milliards $ US.

Cet accord a été annoncé après que Sprint eut retiré son offre pour T-Mobile il y a plus de trois ans au coeur de crainte de l'administration Obama sur la concurrence dans le sans-fil. Les deux groupes devaient combiner leurs activités en octobre, mais cette entente avait aussi été abandonnée.

Sprint et son propriétaire, le conglomérat japonais SoftBank, étaient à la recherche d'une entente depuis un bon moment pour mieux tirer leur épingle du jeu face à des concurrents. Sprint a des dettes importantes et a affiché des pertes dans quelques exercices consécutifs.

De son côté, T-Mobile parvient à accroître son nombre de clients depuis plusieurs années. Après que le gouvernement américain eut bloqué la tentative par AT&T d'acheter l'entreprise en 2011, T-Mobile avait initié plusieurs changements favorables aux clients, comme l'abandon de contrats de deux ans et le rétablissement de plans de données illimités.