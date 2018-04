Un texte de Marc-Olivier Thibault

Certains visiteurs étaient prêts à débourser beaucoup d'argent pour une carte de hockey.

Mais tout n'était pas à vendre puisque parmi la trentaine d'exposants qui ont participé, certains l'ont fait uniquement pour le plaisir de présenter leur collection.

Au Salon des collectionneurs, la popularité des cartes de hockey est toujours bien vivante et c'est un marché lucratif pour les collectionneurs.

L'organisateur du Salon, François Melançon explique que certaines pièces de collection peuvent valoir très cher.

« L'an passé, il y a une carte de Wayne Gretzki recrue, la carte recrue d'un joueur c'est toujours celle qui se vend le plus cher, elle s'est vendue à 400 000 $. Parce qu'elle était gradée, elle était évaluée en excellente condition », dit-il

L'événement ne se consacre pas qu'aux cartes de hockey, mais aussi aux items sportifs de tout genre.

Le collectionneur Sylvain Boucher a en sa possession suffisamment d'articles pour faire de sa maison un véritable musée.

« De tout, de tout, le hockey, les épinglettes, les petites voitures, à peu près tout ce qui a rapport au collectionneur, les timbres... tout! C'est une façon de montrer aux gens ce que l'on peut faire plutôt que de boire une bière ou fumer son petit joint, moi je ramasse des affaires de sport », fait savoir le collectionneur.

Le monde de la collection et des cartes de hockey a beaucoup évolué les dernières années.

L'arrivée du numérique et les plateformes comme eBay ou Facebook a changé la façon d'acheter et de collectionner explique Sylvain Boucher.