Selon le citoyen Vincent Ranallo, les décisions sont prises de façon unilatérale. « Si je peux dire, c'est fait de façon autoritaire. C'est de ça que les citoyens sont tannés », exprime-t-il.

Le conseil municipal a décidé récemment d'imposer certaines règles comme les heures d'ouverture de la plage municipale pour des mesures de sécurité. « C'est une plage qui a une clôture avec une entrée, avec une barrière et on veut sécuriser les lieux après les heures d'ouverture parce que la plage est quand même dans un quartier résidentiel », explique le maire de North Hatley, Michael Page.

« Peut-être qu'il devrait écouter la population qui lui dit autre chose, parce qu'il y a des familles qui viennent ici, qui viennent pique-niquer jusqu'à 20 h ou 21 h. Il n'y a pas de raison pour que l'on ferme la plage à ce moment-là. », renchérit M. Ranallo.

Depuis, 52 ans, les bénévoles du comité récréatif ont la tâche de gérer les cours de voile, de tennis et de natation. Avec des levées de fond, ils réussissent à financer les différentes activités. « Ça nous permet de garder les coûts modiques et d'assurer des équipements de bonne qualité. Au cours des cinq dernières années, le comité a investi plus de 150 000 $ dans les activités », spécifie le président du comité récréatif, Mathieu Devinat.

La décision du comité de se retirer est surtout lié à la surtaxe que souhaite imposer le conseil municipal aux non-résidents de North Hatley. La surtaxe passerait de 200 $ à 300 $ pour que ceux-ci puissent participer aux différentes activités. Le conseil municipal refuse aussi d'offrir une aide financière.

Le maire Michael Page se défend. « Il y a la clôture, les heures d'ouverture, puis ci, puis ça, mais, à la base, ça nous prend des bilans financiers pour verser de l'argent à cet organisme, comme à tous les organismes qui demandent de l'argent. Ça prend un bilan que nous n'avons jamais eu. »

Un autre citoyen concerné, Paul Saint-Pierre déplore la situation. « Je trouve que c'est vraiment malheureux que nous en venions à ça. C'est dû en partie à une absence de communication de la part du conseil municipal avec les gens du village et les gens du comité », plaide-t-il.

Une pétition circule en faveur de la création d'un comité conjoint pour dénouer l'impasse. Les citoyens sont aussi invités à se présenter à l'assemblée du conseil municipal, le 7 mai prochain.