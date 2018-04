« On est fier de l’ensemble de notre bilan. C’est exceptionnel. On a fait énormément de choses », s’est réjoui le président du comité exécutif et maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Ce dernier, qui s'est joint à Projet Montréal fin mai dernier, après avoir longtemps été sollicité par l’équipe de Denis Coderre, a tenu à adresser un message positif, malgré une hausse des taxes qui a marqué le début du mandat de son administration.

« On est arrivé à un moment de l’histoire de Montréal où il y avait des choix difficiles à faire, a-t-il expliqué. On a eu du courage, on les a faits et on va continuer. Notre bilan jusqu’à maintenant est vraiment très bien ».

Comme des dizaines d’élus du parti, Benoit Dorais est présent, dimanche, au premier congrès de la formation politique qui a pris les rênes de la mairie de Montréal le 5 novembre.

« Il y a de l'enthousiasme »

Dans les locaux de l’Université du Québec à Montréal, devant près de 350 membres, le parti a parlé dans un premier temps de ce succès électoral, avant de revenir sur les premières réalisations de l’administration Plante.

En mettant en avant la promesse de livrer 300 nouveaux autobus hybrides, attendus d’ici 2020, le conseiller Craig Sauvé a évoqué « une transition » qui serait « vraiment le fun » pour les Montréalais.

« C’est la première fois depuis longtemps que les Montréalais ont vu des changements comme ça. On a une vision et on avance », a-t-il clamé.

« On a sorti [le nouveau projet sur] Sainte-Catherine en six mois. Un beau projet qui a eu l’appui de la Chambre de commerce de Montréal et des urbanistes », s’est-il félicité, avant de parler d’un changement au sein même des employés de la Ville de Montréal.

« On le sent aussi chez les fonctionnaires, il y a de l’enthousiasme, ça bouge, les projets bougent, il y a de l’écoute aussi », a-t-il ajouté.

Sur scène, ce dernier a également mis de l’avant « la transparence » de la mairesse Plante. « Il n’y a pas de réunion cachée », a-t-il affirmé, en faisant référence au registre des invités de l’Hôtel de Ville, qui avait été supprimé par Denis Coderre.

Réflexion sur les investitures

Au cours de ce congrès, le huitième depuis la création du parti en 2004, différentes réflexions sont également à l’ordre du jour.

Les membres ont notamment prévu de discuter du processus d’investiture, qui a parfois été critiqué en interne.

La direction de Projet Montréal a souligné qu’elle reprendrait « de A à Z » cette réflexion, dans le but notamment d’« atteindre nos objectifs en matière de diversité », avait confié la directrice générale par intérim de Projet Montréal, Marie-Dominique Giguère.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est quant à elle attendue pour une allocution vers 16 h 15.

Dans un texte destiné aux membres, elle a écrit vouloir un « repositionnement du parti » afin de préparer les prochaines élections municipales en 2021.

« Les quatre prochaines années passeront rapidement – trop – et je souhaite de tout cœur avoir l’occasion de déployer notre vision partout sur l’île de Montréal afin que l’ensemble des citoyennes et citoyens puisse profiter d’une ville à leur image, d’une ville plus verte, plus dynamique et plus sécuritaire », a-t-elle détaillé.

Des critiques

Quelques critiques ont néanmoins émaillé ce congrès. Un militant a par exemple reproché à la mairesse et au parti de soutenir le Réseau express métropolitain, après avoir été plus critiques lorsque Projet Montréal représentait l'opposition.

Une autre a interpellé les élus sur l'instauration d'un salaire minimum à 15 $ de l'heure. Dans sa plateforme électorale, la formation politique avait dit soutenir cette mesure et avait promis d'appliquer ce taux horaire pour les employés de la Ville et ses sous-traitants. Pourtant, l'administration a décidé de reporter cette mesure, faute de budget.

« Ça a été une déception », a-t-elle fait savoir.

Avec les informations de Benoit Chapdelaine et Michel Marsolais