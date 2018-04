Par exemple, un départ le 4 mai avec un retour le 7 mai, acheté le 29 avril, coûte 741 $. Un vol similaire sur Air Canada coûte 573 $.

« Il est simplement plus facile, moins cher et plus rapide de prendre le volant », déclare un passager potentiel, Paul Harling, sur Facebook.

Par contre, Randy Wright, le président de la compagnie Harbour Air, affirme que ses nouveaux vols en hydravion semblent populaires et qu’un des vols affichait même complet cette semaine.

Ce trajet en hydravion, dit-il, est destiné aux employés des secteurs technologiques et en affaires qui ont des bureaux dans les centres-villes. Il s’adresse également aux partisans des Seahawks qui veulent voir un match de football à Seattle sans perdre de temps.

M. Wright rappelle que ses hydravions sont garés dans l'eau à côté du centre-ville et qu’ils évitent ainsi aux passagers de se déplacer à l’aéroport international de Vancouver situé bien plus loin à Richmond.