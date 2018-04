Le surmenage, la dépression et l’épuisement sont des maux déjà prévalents chez les étudiants qui entament leur long parcours pour devenir médecins.

Le risque de connaître ces maux est tout aussi élevé lorsqu’ils exercent la profession. L'Association des facultés de médecine du Canada parle d'un problème normalisé.

« C'est important que l'on vous dise. On s'attend à ce que ça va vous arriver à un certain point, et on sera là pour vous aider », affirme la pédiatre Geneviève Moineau, présidente-directrice générale de l'Association.

La Dre Moineau lance une campagne pour rappeler aux étudiants en médecine qu'il est crucial d'apprendre à gérer le stress au quotidien.

« Quand on sent qu'en effet on n’est pas bien, que les choses se détériorent, il faut essayer d'identifier ça dès que possible et d'aller demander de l'aide », recommande-t-elle.

C'est aussi un appel lancé aux facultés de médecine du Canada pour qu'elles soutiennent leurs étudiants.

Le doyen de la Faculté de médecine de l'Université Dalhousie, David Anderson, reconnaît la prévalence du problème et affirme que l'Université met en place encore plus de ressources pour veiller au bien-être de ses étudiants.

Les instigateurs de cette campagne veulent diminuer considérablement le nombre de cas d'épuisement professionnel dans le secteur de la santé.

Ils disent qu'avec la pénurie de médecins qui sévit dans plusieurs régions du Canada, on ne peut pas se permettre d'en manquer davantage.

D’après un reportage de Stéphanie Blanchet