Lors d’une intervention dans l’émission Power & Politics en fin de semaine, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a évoqué la situation des demandeurs d’asile qui franchissent de manière irrégulière la frontière terrestre avec les États-Unis, à Emerson.

En 2017, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un millier de demandeurs d’asile sont entrés au Manitoba depuis les États-Unis. Entre janvier et mars 2018, d’après les rapports mensuels du Canada, 102 personnes ont été détenues à la frontière par la GRC .

Pour Brian Pallister, si ce nombre est en baisse par rapport à 2017, il reste très élevé, lorsqu’on le compare aux années antérieures.

« Nous avons l’obligation de protéger et d’assurer la sécurité des personnes qui regardent le Canada, plein d’espoir », a déclaré le premier ministre provincial, faisant référence aux conditions dans lesquelles certains migrants franchissent la frontière, et qui entraînent des gelures, des amputations et, dans un cas dramatique en 2017, la mort.

C’est dangereux, ce n’est pas la chose à faire, c’est illégal. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

Se disant satisfait des discussions établies avec le ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, pour qui il dit avoir de « l’admiration », Brian Pallister a expliqué que le Manitoba a demandé une aide financière à Ottawa pour pallier la hausse des dépenses engagées en matière d’aide juridique, d’hébergement et de santé.

« C’est une responsabilité partagée, et nous sommes heureux d'y contribuer », a-t-il ajouté, rappelant que le Manitoba faisait figure d’exemple à suivre en matière d’immigration, grâce à son Programme des candidats de la province.

Brian Pallister, qui demande, comme la province du Québec, à ce que les demandeurs d’asile soient répartis entre les provinces du pays, indique qu’il attend une réponse du fédéral dans les prochaines semaines.