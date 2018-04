Après une victoire vendredi soir, l'équipe bas-laurentienne n'a pas été capable de profiter d'un double avantage numérique en milieu de 2e période, alors que le pointage était de 1 à 1.

Par la suite, son adversaire en a profité pour marquer 3 buts sans riposte.

Il s'agissait du 2e match de la finale des séries de la Ligue nord-américaine de hockey. Au total, 2923 spectateurs se sont présentés au Centre Premier Tech.

L'entraineur des 3L de Rivière-du-Loup, Simon Turcot, constate que les joueurs n’étaient pas au sommet de leurs capacités.

« C’est comme ça dans la vie, parfois tu as besoin d’une bonne claque pour te remettre sur la track. Je pense qu’on vient de la manger en fin de semaine. Elle pince moins parce que c’est 1 à 1 [dans la série] », a déclaré M. Turcot.