Le chemin d'accès principal au secteur de Petit-Matane est coupé en deux en raison du débordement d'un cours d'eau. La route a été complètement arrachée sur une vingtaine de mètres.

Personne n’a été évacué, mais ce bris force les résidents à emprunter d’autres voies pour se rendre à leur résidence en voiture.

La crue des eaux a endommagé la route à Matane-sur-Mer. Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

Le maire de Matane, Jérôme Landry, s’est dit surpris de l’ampleur des dommages, puisque des travaux avaient été réalisés pour installer des tuyaux surdimensionnés afin de faciliter l’écoulement de l’eau.

« On avait augmenté la dimension des tuyaux pour faire circuler l’eau au printemps. On voit qu’on n’a pas vraiment réussi à régler le problème. Il y a peut-être des choses à régler en amont du ruisseau pour éviter que ça se reproduise », explique M. Landry.

Par ailleurs, des dommages ont été constatés près d'un autre ruisseau à Matane-sur-Mer. Dans les deux cas, les responsables des travaux publics de la ville sont sur place pour sécuriser les lieux. Le maire indique qu’il est trop tôt pour savoir quand la situation reviendra à la normale.

Évacuations dans la Baie-des-Chaleurs

À Carleton-sur-Mer, sept personnes ont été évacuées en raison de la fermeture de la route Beaulieu, qui a été endommagée par la crue des eaux. Quatre autres personnes ont décidé de demeurer chez elles. La Ville doit entreprendre des travaux pour rouvrir la route.

À Cascapédia-St-Jules, au moins trois personnes sont isolées du village à cause du pont qui a été emporté au kilomètre 14. Selon la direction régionale de la Sécurité civile, ces résidents ont décidé de rester dans leur demeure.

Le ministère des Transports évalue difféntes solutions afin de rétablir la circulation sur la route 299.

Niveau des rivières à la baisse

Pendant ce temps, le niveau de plusieurs rivières continue de baisser au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Seules les rivières Trois-Pistoles, du Loup et Cascapédia sont en hausse, mais les crues de ces cours d'eau sont considérées comme étant mineures.

Le directeur de la sécurité civile au Bas-Saint-Laurent, Jacques Bélanger, considère que le débit des rivières de la région n’est pas préoccupant en ce moment, surtout que les précipitations des prochaines heures seront moins importantes que prévu.

« On devait recevoir autour de 30 à 40 mm de pluie, et ça a diminué pour des averses intermittentes. On devrait être capables de passer à travers sans trop de conséquences », affirme M. Bélanger.

Le directeur des opérations chez Hydro Météo, Pierre Corbin, constate que c’est surtout le sud du Québec qui sera touché par des précipitations abondantes, dimanche.

Cependant, il ajoute que les prochains jours pourraient causer des surprises en raison des précipitations attendues. « Si vous ajoutez le fait que la pluie n’entre pas dans le sol parce qu’il est saturé ou gelé, c’est beaucoup plus que ça, qui s’en va aux cours d’eau. Ça fait en sorte que des crues importantes vont se produire avec ces précipitations-là », explique M. Corbin.