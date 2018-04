Le quartier Duberger-Les Saules qui est traversé par la rivière a déjà été fortement touché par des inondations inhabituelles en janvier dernier.

Des sinistrés sont donc sur le qui-vive.

« On est tout le temps sur nos gardes. On a peur. On a tout perdu en bas », explique Line Thiboutot, une résidente de la rue Saint-Léandre qui est de retour dans son domicile depuis 2 semaines, après 93 jours passés à l'hôtel.

Dans Chaudière-Appalaches, trois cours d'eau dont la rivière Chaudière sont en seuil d'inondations mineures. Leurs niveaux pourraient grimper au cours des prochaines heures.

« Les sols sont gorgés d'eau et par endroits il reste de la neige à fondre. Le 25 à 45 millimètres, ce n'est que la pluie. Si vous ajoutez le fait qu'elle n'entre pas dans le sol parce qu'il est saturé ou encore gelé, jumelé au fait qu'il reste de la neige, c'est beaucoup plus que ça au final », explique Pierre Corbin, directeur des opérations à Hydro-Météo.

La Sécurité civile demande aux citoyens d'être alerte et de bien écouter les consignes des municipalités.