La journaliste Héloïse Bargain, la directrice régionale Colette Francoeur (tenant le prix de Philippe Grenier), le directeur général de l’information Michel Cormier, la journaliste et présentatrice Marie-Hélène Lange (tenant le prix du Téléjournal Acadie), le journaliste Pierre-Alexandre Bolduc, la réalisatrice Marie-Élaine Cloutier (tenant le prix or) et l’animatrice Martine Blanchard. Photo : Radio-Canada